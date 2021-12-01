«ИП, если они поодиночке, никому не нужны». Случчанин Анатолий Самусевич, который заплатил государству около $ 1 млн налогов, про бизнес

Житель Слуцка Анатолий Самусевич 15 ноября на XIV съезде РОО «Белорусский союз предпринимателей» получил нагрудный знак «За заслуги в развитии предпринимательства». Он рассказал «Кур'еру» о том, что уже сделал и делает сейчас, чтобы улучшить положение белорусского бизнеса, а также высказал мнение, почему проблемы ИП далеко не всегда решаются.

СПРАВКА. Случчанин Анатолий Самусевич после увольнения из Вооружённых сил СССР, в которых служил в 1974—1992 годы, ушёл в бизнес. Он открыл частное предприятие «Алеся», на котором в основном перерабатывали вторсырьё и шили рабочую одежду. Предприятие работало восемь лет и, по подсчётам Самусевича, принесло государству около 1 млн долларов налогов. Но в 2000 году он его ликвидировал и через РОО «Белорусский союз предпринимателей» стал заниматься общественной деятельностью.

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Как работает Белорусский союз предпринимателей

«В последнее время наш союз представляет интересы исключительно тех ИП и бизнесменов, которые являются его членами, — рассказывает Анатолий Самусевич. — Также при РОО БСП создан научно-экономический центр, который я возглавляю.

Одна из последних работ центра заклю­чалась в подготовке обоснования о необходимости значительного (в 10 раз) снижения арендной платы для предпринимателей, которые на арендован­ных площадях занимаются производством и оказывают населению услуги. Аналитическую записку с таким предложением и его экономическим обоснованием мы подали в Комитет госконтроля. Теперь ожидаем решения в виде указа президента.

В ближайшее время планируем готовить предложения о необходимости равноправного допуска в крупные торговые сети товаров, произведённых отечественным малым бизнесом. Такие пожелания высказали члены нашего союза. Думаю, что до конца года мы подготовим аналитическую записку и убедим правительство, что нужно изменить существующие сегодня правила игры и в этом вопросе.

Поставлена также задача проанализировать существующее пенсионное законодательство в странах Евросоюза и иных развитых странах, включая Китай. На базе этого анализа планируем внести предложение в Министерство труда о пересмотре подходов к начислению пенсий предпринимателям, которые в результате своей деятельности имели наёмных работников".

Как приходилось помогать слуцким предпринимателям

«Задачи помогал решать разные — от помощи в решении частных бытовых вопросов до внесения предложений, благодаря которым изменялось законодательство Республики Беларусь.

Среди бытовых, например, это помощь в решении жилищной проблемы, вопросов по предоставлению торговых мест и расширению бизнеса, сохранению арендованных площадей и т. д.

А вот некоторые примеры, когда решение проблем предпринимателей нашего города привело к тому, что изменились правила игры для ИП всей Беларуси. Ранее, чтобы оформить документы на земельный участок для обслуживания городской торговой точки, нужно было собрать 34 документа, которые приходилось оформлять в течение двух лет, а стоимость этой волокиты доходила до 3-х тысяч долларов.

После обращения ИП, имеющих киоски в нашем городе, от имени РОО БСП я подготовил обоснование, в котором доказал, что данный процесс необоснованно затянут и неоправданно завышен в цене. Представленный анализ убедил правительство, и тогда для всех ИП Беларуси изменились правила игры: 6 доку­ментов, не более трёх месяцев, не более 600 долларов США.

Кроме того, удалось добиться выхода указа президента, который запретил местным властям увеличивать ставку земельного налога для ИП в 100 раз. Теперь — не более чем в 2 раза".

Зачем нужны объединения предпринимателей

«Предприниматели нашего региона сталкиваются и будут сталкиваться с теми же экономическими вопросами, с какими живут и предприниматели всей страны.

А проблем у бизнеса множество. Это многочисленные отвлечения на всякого рода проверки, излишняя бумаготворческая деятельность, создание неравных конкурентных условий, неплатежи за поставленный товар и услуги предприятиями и колхозами и многие другие.

Предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей, в республике подавляющее большинство. Они уже сегодня стали далеко не конкурентами крупным торговым сетям. Рынок для этих ИП, который раньше существовал, постепенно отмирает.

Чтобы от этого объективного процесса частные торговцы понесли минимальные потери и не был нанесён ощутимый экономический, социальный и имиджевый ущерб государству, ещё вчера надо было садиться за стол переговоров. С одной стороны этого стола — представители власти, с другой — экономисты, юристы, финансисты, практики от малого бизнеса, представляющие интересы этого сектора экономики.

К большому сожалению, эти ИП не создали своих лоббистов вчера, и они не хотят их иметь сегодня. Маленькие, если они поодиночке, не слышны и никому не нужны, если они о своих бедах не заявят громко в условиях существую­щего законодательства.

На мой взгляд, только через свою собственную общественную органи­зацию, созданную на законных основаниях заинтересованными гражданами (ИП), можно заявить о себе, о своих проблемах и предложить руководству страны обдуманное и обоснованное решение.

С помощью нанятых грамотных специалистов, к мнению которых смогут прислушаться в правительстве, можно будет предупреждать дальнейшие просчёты в написании правил игры (законодательства) и умело защищать законные интересы ИП на всех уровнях государственной власти.

В это нелёгкое время, которое по разным причинам испытывает на прочность экономику Беларуси, вопрос объединения деловых людей актуален как никогда".

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