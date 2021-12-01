До Нового года осталось 30 дней. «Кур'ер» посмотрел, сколько будут стоить живые ели и сосны, которые Слуцкий лесхоз будет продавать с 25 декабря.



Места продажи пока утверждаются в райисполкоме. Возможно, всё будет как и в прошлом году — у административного здания лесхоза (ул. Борисовца, 9), возле универмага «Слуцк» и около Дома культуры. Об этом рассказали «Кур'еру» в Слуцком лесхозе. Также новогодние деревья можно купить и в лесничествах.

Дерево новогоднее высотой Стоимость, рублей в лесничестве в городе до 1 м 11 12 1,01−2 м 13,5 15 2,01−3 м 17,25 19 3,01−4 м 60 — 4,01−5 м 94 — 5,01−7 м 147,5 — 7,01 м и более 325,6 — до 1 м, упакованное — 12,5 1,01−2 м, упакованное — 16 2,01−3 м, упакованное — 20 1 м, в кадке 18 20 букет новогодний 4,2 4,5

В ТЕМУ. От 9 до 2500 рублей. Сколько стоят искусственные новогодние ёлки и сосны в Слуцке и интернете

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СПРАВКА. Телефоны лесничеств:

Омговичское — 9 75 44, 9 75 45;

Воробьёвское — 4 41 51, 7 73 32;

Гольчичское — 3 29 60;

Жилинбродское — 9 25 53, 9 25 31;

Селецкое — (8 1 713) 2 18 89;

Уречское — (8 1 794) 5 61 45.