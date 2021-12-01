До Нового года осталось 30 дней. «Кур'ер» посмотрел, сколько будут стоить живые ели и сосны, которые Слуцкий лесхоз будет продавать с 25 декабря.
Места продажи пока утверждаются в райисполкоме. Возможно, всё будет как и в прошлом году — у административного здания лесхоза (ул. Борисовца, 9), возле универмага «Слуцк» и около Дома культуры. Об этом рассказали «Кур'еру» в Слуцком лесхозе. Также новогодние деревья можно купить и в лесничествах.
|Дерево новогоднее высотой
|Стоимость, рублей
|в лесничестве
|в городе
|до 1 м
|11
|12
|1,01−2 м
|13,5
|15
|2,01−3 м
|17,25
|19
|3,01−4 м
|60
|—
|4,01−5 м
|94
|—
|5,01−7 м
|147,5
|—
|7,01 м и более
|325,6
|—
|до 1 м, упакованное
|—
|12,5
|1,01−2 м, упакованное
|—
|16
|2,01−3 м, упакованное
|—
|20
|1 м, в кадке
|18
|20
|букет новогодний
|4,2
|4,5
В ТЕМУ. От 9 до 2500 рублей. Сколько стоят искусственные новогодние ёлки и сосны в Слуцке и интернете
СПРАВКА. Телефоны лесничеств:
- Омговичское — 9 75 44, 9 75 45;
- Воробьёвское — 4 41 51, 7 73 32;
- Гольчичское — 3 29 60;
- Жилинбродское — 9 25 53, 9 25 31;
- Селецкое — (8 1 713) 2 18 89;
- Уречское — (8 1 794) 5 61 45.
В ТЕМУ. Почему живые ели экологичнее искусственных.