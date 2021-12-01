До Нового года осталось 30 дней. «Кур'ер» посмотрел, сколько будут стоить живые ели и сосны, которые Слуцкий лесхоз будет продавать с 25 декабря.


Места продажи пока утверждаются в райисполкоме. Возможно, всё будет как и в прошлом году — у административного здания лесхоза (ул. Борисовца, 9), возле универмага «Слуцк» и около Дома культуры. Об этом рассказали «Кур'еру» в Слуцком лесхозе. Также новогодние деревья можно купить и в лесничествах.

Дерево новогоднее высотой Стоимость, рублей
в лесничестве в городе
до 1 м 11 12
1,01−2 м 13,5 15
2,01−3 м 17,25 19
3,01−4 м 60
4,01−5 м 94
5,01−7 м 147,5
7,01 м и более 325,6
до 1 м, упакованное 12,5
1,01−2 м, упакованное 16
2,01−3 м, упакованное 20
1 м, в кадке 18 20
букет новогодний 4,2 4,5

В ТЕМУ. От 9 до 2500 рублей. Сколько стоят искусственные новогодние ёлки и сосны в Слуцке и интернете

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СПРАВКА. Телефоны лесничеств:

  • Омговичское — 9 75 44, 9 75 45;
  • Воробьёвское — 4 41 51, 7 73 32;
  • Гольчичское — 3 29 60;
  • Жилинбродское — 9 25 53, 9 25 31;
  • Селецкое — (8 1 713) 2 18 89;
  • Уречское — (8 1 794) 5 61 45.

В ТЕМУ. Почему живые ели экологичнее искусственных.