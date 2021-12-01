Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 декабря. Обзор

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Мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур'ер» на 1-е полугодие 2022 года.

Что положить под ёлку

«Кур`ер» совместно с партнёрами подготовил идеи подарков, которые вы можете положить под ёлку. А на нашем сайте kurjer.info 6 декабря будет опубликована интерактивная игра, в которой вы сможете получить пожелание на 2022 год и выбрать подарок для себя и близких.

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«Из-за пандемии я почти год не виделась с семьёй»

«Зельц нам такой привозят, что его есть невозможно»

«От меня требовалось одно — давать деньги на выпивку»

С начала пандемии коронавируса одной из самых востребованных медицинских диагностик стала компьютерная томография. Именно КТ-исследование достоверно показывает состояние внутренних органов, степень и объёмы их поражения у заболевших COVID-19. Сколько сейчас пациентов проходит через кабинет компьютерной томографии? Почему лучше не затягивать с самолечением, а обращаться сразу к врачу? Чем отличается аппарат МРТ от КТ? На эти и другие вопросы «Kур'еру» ответила Юлия Забагонская, заведующая кабинетом компьютерной томографии Слуцкой ЦРБ.Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

Историю многолетнего семейного насилия — физического и морального — рассказала случчанка Марина (имя изменено по просьбе героини). Она подумала, что на её примере другие люди, которые находятся в подобной ситуации, смогут постоять за себя и попробовать изменить свою жизнь. Поэтому обратилась в «Кур'ер».

Кто и как может получить соцжильё

Мой сусед Берасневіч і яго цікавае жыццё

О чём пишут дети в письмах Деду Морозу

По состоянию на 1 ноября в Слуцке в очереди на социальное жильё стоял 401 человек. Кто имеет право на получение социального жилья и как стать в очередь на него, рассказала Вероника Трунова, начальник жилищно-коммунального отдела Слуцкого райисполкома.Бывае так, што жывеш побач з чалавекам і амаль нічога пра яго не ведаеш. А пазнаё­міўшыся бліжэй, ён аказваецца не толькі прыемным суразмоўцам, а яшчэ чалавекам з цікавым лёсам. Менавіта так і адбылося з маім суседам па лецішчы.

В редакцию «Кур'ера» пришли письма Дедушке Морозу. Они от 2-летнего Миши и 5-летней Даши Ивановых. Дети пишут, что весь год они были послушными, убирали свою комнату, были вежливыми, помогали родителям…

Газета «Кур'ер» запустила традиционную акцию «Письмо Деду Морозу». Письма принимаются до 20 декабря включительно.

Авторы интересных посланий получат подарки от Дедушки Мороза.