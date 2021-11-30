Ради банковской карточки, на которой было 7 копеек… Жителя Солигорска в собственной квартире убили собутыльники

54-летнего жителя Солигорска убили в собственной квартире. Тело мужчины на следующий день нашёл друг, который пришёл в гости. Погибший был избит и лежал в ванне прямо в одежде, а из крана текла вода, сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. В квартире было чисто. Разбросанных предметов в кухне, явных пятен и следов крови не было. В ходе расследования уголовного дела и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены обстоятельства совершения преступления.

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28 мая погибший дома распивал спиртное с 31-летней знакомой. Чуть позже к ним присоединился и сожитель женщины, 42-летний местный житель. Алкоголь закончился, и гость стал требовать у хозяина квартиры денег на спиртное. Когда тот отказался дать банковскую платёжную карту, обвиняемый жестоко избил мужчину по голове, туловищу, рукам и ногам, требуя карточку. После этого повёл его в ванную, где, удерживая голову мужчины под водой из-под крана, спрашивал пин-код.

В это же время гостья искала карточку. Её сожитель, не добившись желаемого, ударил в голову хозяина квартиры. Мужчина упал в ванную, обвиняемый начал его душить. В это время женщина вернулась и сообщила, что карточку так и не нашла, поэтому сожители решили похитить вещи из квартиры — пару женских халатов, продукты питания на общую сумму 65 рублей. Уходя, обвиняемый открыл кран в ванной, чтобы инсценировать смерть погибшего, после чего пара скрылась.

Мужчина скончался в результате сочетанной травмы головы, шеи, туловища и конечностей, сопровождавшейся переломами костей скелета, разрывами внутренних органов.

Согласно сведениям из банка, остаток на карт-счёте, банковскую карту к которому так и не нашли обвиняемые, в день совершения преступления составлял всего 7 копеек.

Преступные действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст. 207 (разбой, совершённый группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения) и по ч.2 ст. 205 (кража, совершённая повторно, группой лиц, с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Преступные действия мужчины также квалифицированы по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Оба ранее к уголовной ответственности не привлекались. Женщина нигде не работала, мужчина был трудоустроен слесарем.

Уголовное дело изучено прокурором и передано для рассмотрения в суд.