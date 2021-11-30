Мокрый снег, ветер, гололедица… Утро в Слуцке началось с ДТП — в ГАИ просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными

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Утром во вторник, 30 ноября, на перекрёстке улиц Ленина и М. Богдановича столкнулись две легковушки. Образовалась пробка.

Мокрый снег, ветер, гололедица... Утро в Слуцке началось с ДТП - в ГАИ просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными
Фотографии: Ольга Паздерина
Мокрый снег, ветер, гололедица... Утро в Слуцке началось с ДТП - в ГАИ просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными

Как показывают дорожные камеры в районе Василинок и Шищиц, снег начался около 1.30.

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Тем временем через «Кур'ер» к водителям и пешеходам обратился Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности:

«В связи со штормовым предупреждением (продолжительные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, на дорогах гололедица) Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать повышенные меры безопасности при участии в дорожном движении.

Мокрый снег, ветер, гололедица... Утро в Слуцке началось с ДТП - в ГАИ просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными
Когда в городе снег немного утих, на трассе Р23 в 9 утра возле деревни Леньки вот так. Фото: Сергей
Водителям:

  • В сложных погодных условиях необходимо быть предельно внимательными за рулём.
  • Во время сильных осадков двигаться с включённым ближним светом фар, выбирать безопасную скорость и дистанцию в соответствии с видимостью и состоянием проезжей части.
  • С особой осторожностью двигаться вблизи пешеходных переходов и во дворах.
  • Отказаться от резких торможений и манёвров, что может привести к потере контроля над автомобилем в условиях мокрой и скользкой дороги.
  • Обязательно пристёгиваться всем сидящим в машине.

Пешеходам:
  • Рекомендуется проявлять осторожность при пересечении проезжей части даже по пешеходному переходу. Прежде чем ступать на пешеходный переход, необходимо убедиться, что водители успели остановиться и вас пропускают. Необходимо помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на скользкой дороге.
  • Ожидая общественный транспорт или зелёный сигнал светофора, следует стоять подальше от края проезжей части.
  • В условиях ограниченной видимости и тёмное время суток обозначить себя световозвращающими элементами.

Берегите себя, удачной дороги!"