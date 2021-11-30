Наконец-то получили ключи… Про социальный дом на улице Магистральной в Слуцке (сюжет Александра Бранкевича)

Пятиэтажку на улице Магистральной, 3 (микрорайон «Чехова») планировалось сдать ещё в ноябре 2020 года. В апреле 2021-го в редакцию даже обращалась случчанка, многодетная мать, с просьбой узнать, почему на 5 месяцев задерживается заселение. «Кур'ер» выяснял это.

И вот в конце ноября 2021 года ключи от квартир в этом доме наконец-то получили 39 человек. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Также 17 семей, воспитывающих детей-инвалидов, и 4 многодетные семьи.

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Подробнее об этом смотрите в сюжете Александра Бранкевича.

Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

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