Читательница «Кур'ера» написала в редакцию: «Делюсь с вами информацией. Организация из Гомеля регистрирует товарный знак «Слуцкие пояса» по классу «спиртное».

ООО «ФортунаЛогистик», которое занимается перевозками, зарегистрировало товарный знак «Слуцкие пояса» в российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Документ опубликован 16 ноября. В описании указано, что товарный знак предназначен для всех алкогольных напитков, кроме пива.

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Оказалось, что товарный знак «Слуцкие пояса» зарегистрирован и в Беларуси — в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС), в мае 2021 года. Его запатентовали для выпуска как алкогольных, так и безалкогольных напитков. По данным сайта НЦИС, теперь владелец товарного знака — Кацман Игорь Борисович. В 2020 году он занимал должность начальника управления алкогольной продукции компании «ОП НИИ ПКД». У неё есть завод виноградных вин «Пять континентов». Последний входит в состав «Белгоспищепрома».

Корреспондент «Кур'ера» связалась с Игорем Кацманом. Приводим запись телефонного разговора.

— Нам подсказали, что вы подаёте товарный знак «Слуцкие пояса» на патент?

— Уже подали. Зарегистрировал.

— Нам стало интересно, почему именно «Слуцкие пояса» выбрали и что это будет?

— Почему вас это интересует?

— Потому что у нас есть фабрика «Слуцкие пояса». Это наш город.

— С фабрикой это не будет связано. Не переживайте.

— Почему выбрали именно «Слуцкие пояса»? Расскажите.

— Для чего это вам?

— Читатели спрашивают, интересуются. Увидели публикацию патента.

— Да, зарегистрировал, потому что тоже хочу сделать продукцию с названием «Слуцкие пояса». Это законодательно не запрещено.

— То есть это будет алкогольная продукция, напитки?

— Пока ещё неизвестно. Там две группы зарегистрировано. Когда будет, тогда узнают ваши читатели.

— Может, вы как-то со Слуцком связаны?

— Я не хотел бы сейчас давать какие-либо комментарии. Будет более подробная информация, потом как-то прокомментируем. Хорошо?

— То есть у вас производство?

— Да.

В ТЕМУ. «Слуцкие пояса известны за рубежом, туристы покупают их и тем самым славят Беларусь. Однако чтобы стимулировать возрождение слуцких поясов, была создана отдельная государственная программа. Руховские ковры, дрибинские валенки, неглюбские рушники, оршанский лён, рогачёвская сгущёнка, жоровский хлеб, сапропелевые грязи озера Судобль — вот лишь малая часть потенциальных объектов для регистрации в качестве географических указаний», — рассказывал газете «Республика» Алексей Курман, заместитель генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности.