Случчане пишут и звонят в «Кур'ер» по разным поводам. Они не только говорят о житейских проблемах, но и рассказывают об интересном личном опыте, делятся эмоциями. Вот некоторые из обращений и комментариев наших читателей за последнюю неделю.

«На знаки никто не обращает внимания»

В редакцию позвонила пенсионерка из деревни Селище и рассказала, что ситуация с проездом тяжёлой техники по деревенским улицам так и не разрешилась.

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«Одно время приостановилось движение. А потом как пошли! — рассказала Нина. — И никто на запрещающие знаки не обращал внимания! Осенью ведь нашу улицу прогрейдировали, выровняли, а теперь она вся опять разбитая! Что жителям делать? Каждый день звонить в ГАИ?».

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«Давно никто не обнимал»

Случчанка, зашедшая в редакцию сделать ксерокопию, отметила, что ей очень понравилось объявление о вакансии редактора сайта «Кур'ера». Особенно её тронули слова о том, что атмосфера в редакции дружеская, а редактору могут предложить «печеньки» и даже похлопать по плечу. «Давно никто не обнимал!» — посетовала девушка.

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«Самое приятное, что приходит ответ»

Дети пишут письма не только Деду Морозу. Случчанка поделилась своим международным опытом. Вот что она написала в «Кур'ер»: «Возможно, вам будет интересно. Мы с ребёнком с 2019 года отправляем письма в Германию Святому Николаю. Самое приятное, что приходит ответ».

«Молюсь, чтобы остаться с колёсами»

После публикации видео с авто­мобилем, который преодолевает ямы на 2-м переулке Я. Коласа, случчане писали, что лужи там действительно очень широкие и глубокие.

«Возим ребёнка в сад по этой улице, иногда хоть на лодке греби», — написала Виктория.

«О, суперпереулок! Когда гололёд, там такой экстрим! Хожу с дрожью», — отметила Ирина.

«У меня там живут старенькие родители, ездим часто. Каждый раз молюсь, чтобы остаться с колёсами», — написала Галина.

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.