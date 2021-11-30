Задолженность за потреблённый газ приведёт к неприятностям. Какие могут быть последствия

Филиал ПУ «Слуцкгаз» регулярно проводит анализ потребителей, не производивших оплату. Задолженность за потреблённый газ (более двух месяцев) приведёт к неприятностям, а именно начнёт образовываться пеня. Это 0,3 процента от неуплаченной в установленный срок (до 25 числа следующего за расчётным) суммы платежа за каждый день просрочки. В данной ситуации пеня будет начисляться расчётной программой автоматически.

Пример расчёта: за газ нужно заплатить 30 рублей, гражданин заплатил с опозданием в 20 дней. В первый день ему начислят пеню на 30 рублей (30+0,3%), во второй на 30 рублей 9 копеек (30,09+0,3%), на третий на 30 рублей 18 копеек (30,18+0,3%) и так далее. Подобный расчёт приведёт к тому, что пеня очень быстро превысит сумму долга и платить придётся гораздо больше.

Реклама

При значительных долгах за пользование природным газом будет приостановлено или отключено газоснабжение. При этом после погашения задолженности необходимо будет оплатить и возобновление предоставления услуги газоснабжения.

Кроме того, филиал может инициировать судебное разбирательство с должником.

Справочно: в октябре-ноябре 2021 года по причине задолженности было отключено 25 потребителей.

Уважаемые потребители, оплачивайте услуги газоснабжения вовремя.