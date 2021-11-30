В Слуцке из-за пожара погиб 61-летний хозяин квартиры

Сообщение о пожаре «в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в Слуцке по ул. Гаспадарчай, 48» в МЧС поступило в 23.02 понедельника, 29 ноября. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Обнаружен погибший хозяин 1960 года рождения, неработающий. Причины пожара и гибели устанавливаются», — рассказали в пресс-службе.

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В ТЕМУ. «В этот же день в 21.45 в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 26 ноября на пожаре в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в Солигорске, скончалась гражданка 1969 года рождения», — пишет БелТА.