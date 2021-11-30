Последний вывозной рейс, ещё один труп на литовской границе, «мерзавцы» и «враги». Что известно о миграционном кризисе утром 30 ноября

Продолжается миграционный кризис на границах Беларуси с ЕС. В понедельник, 29 ноября, прошло совещание в Минобороны РБ. Стало известно, что наша страна проведёт учения с Россией, а на литовской границе нашли ещё один труп. Также Лукашенко назвал военнослужащих Запада нашими врагами.

Взаимные обвинения сторон

Александр Лукашенко на совещании в Министерстве обороны 29 ноября сообщил, что в ночь на понедельник белорусские пограничники нашли тело ещё одного мигранта, которого, по его словам, подкинули литовские силовики.

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«В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью ещё один труп нашли. Тот же почерк», — сказал Лукашенко. Он отметил, что в спальный мешок поместили тело или, может, ещё живого человека.

Также он заявил, что у границ Беларуси находятся десятки тысяч военнослужащих стран НАТО. «Мы ещё не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Сегодня можем прямо сказать — наших врагов», — подчеркнул Александр Лукашенко.

После этого совещания министр обороны Виктор Хренин сказал, что Беларусь планирует с Россией учения по прикрытию южного направления.

Минобороны Польши в понедельник заявило: «Белорусские службы повреждают забор на границе почти каждую ночь, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону. Сегодня такая попытка была предпринята в Мельнике. Польские службы задержали 33 мигранта, пытавшихся нелегально перейти границу».

Что с мигрантами

ГПК опубликовал видео, на котором виден труп мигранта, который нашли в воскресенье, 28 ноября, в 20 метрах от государственной границы Беларуси с Литвой.

Последний рейс авиакомпании Iraqi Airways для вывоза иракских мигрантов из РБ состоится во вторник, 30 ноября.

Однако Международная организация по миграции заявила, что собирается в течение двух недель также предоставить вывозной рейс для мигрантов, желающих вернуться в Ирак из Беларуси.