«Как вы ходите, так я не хожу». История Татьяны Худолежаевой из Слуцка, которая ездит на электроколяске по дорогам города и всё делает сама

Случчанке Татьяне Худолежаевой 42 года. После неудачной операции в раннем детстве она не смогла даже научиться ходить. Татьяна всю жизнь передвигается на коляске. Но не уны­вает, работает и в быту обходится без помощи посторонних.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Невозможное — возможно»

Татьяна Худолежаева рассказала «Кур'еру» про недостатки безбарьерной среды Слуцка, из-за которых приходится даже выезжать на проезжую часть, и как ей удаётся сохранять позитивное настроение. Татьяна родилась в Витебской области. В 2006 году вместе с родителями перебралась в Слуцкий район. У Татьяны есть родные брат и сестра, племянники. Её родители живут в агрогородке Заполье, а она сама — в общежитии в городе.

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«Кода мне было 3,5 года, мне неудачно сделали операцию на позвоночнике. Из-за этого я не смогла встать на ноги, — рассказывает Татьяна. — Я не знаю, что такое ходить, поэтому воспринимаю своё положение абсолютно спокойно. Как вы ходите, так я не хожу. Получила среднее образование — учителя приходили на дом. Поступать куда-то дальше не было возможности. Поэтому после школы нигде не училась. В те годы всё было намного тяжелее.

«Всё делаю сама»

В Слуцк переехали из-за работы, здесь мне удалось устроиться кладовщиком в агрогородке. Работаю там уже 15 лет.

Могу сказать, что отношение людей ко мне очень хорошее. Прохожие даже сами пытаются предложить помощь — где-то проехать, придержать дверь, пока я проеду.

Со всем справляюсь сама — езжу в поликлинику, в магазины. Могу делать всё, мне это не сложно. Добираюсь на реабилитацию в другие города тоже самостоятельно. Пользуюсь обществен­ным транспортом — электричкой, поездом, маршруткой. Люди всегда мне помогают.

Удалось организовать свой быт, чтобы всё делать самой. Живу как все люди и чувствую себя как обычный человек. Правда, здоровье иногда подводит. Стараюсь обращаться в поликлинику вовремя, ничего не запускать. Раз в год езжу в санаторий, сама покупаю путёвку на оздоровление, выбираю хороший санаторий. Когда не работала, давали путёвки бесплатно, но они не совсем подходили по моему профилю. Нравится бывать на Нарочи, потому что там сделали доступную безбарьерную среду.

Хотелось, чтобы в Слуцке был какой-то оздорови­тельный комплекс, бассейн для людей с инвалидностью.

Про отдых и увлечения

Живу как обычный человек — из дома на работу и обратно. Смотрю телевизор, читаю книги. В интернете сижу мало, если только почитаю какие-то новости. Люблю животных. Сейчас у меня только декоративный кролик. А раньше держала и кота, и собаку, и попугайчика, и рыбку. Животных просто обожаю!

У меня много подруг и знакомых из разных городов, большой круг общения. Болтаем по телефону, встречаемся. Это меня тоже радует.

Про безбарьерную среду Слуцка

Купила электропривод для коляски. Теперь у меня свобода действий. Куда надо — поехала, даже на далёкие расстояния с весны до глубокой осени. Зимой меня подвозят на машине. Магазины для меня доступны. В аптеки тоже могу зайти, в центральной сделали удобный пандус.

Но есть, конечно, и минусы. Например, невозможно заехать в стоматологию. Колясочники несколько раз обращались к местной власти и СМИ по этому вопросу, но результата пока нет.

Нет пандуса в лаборатории Слуцкой поликлиники — чтобы сдать кровь из пальца, прошу лаборанта выйти на улицу и взять у меня кровь прямо там.

Часто мне приходится ездить на коляске по проезжей части, а не по тротуарам. Всё потому, что бордюры на пешеходных переходах бывают такие высокие, что на них нереально заехать.

Хочу заметить, что водители относятся с пониманием, пропускают на дороге. Я всегда отношусь к выезду на проезжую часть серьёзно и аккуратно, чтобы не мешать движению. Конечно же, где могу заехать на бордюр, то еду по тротуару.

Как сохранять позитивное настроение

Если я буду грустить и видеть только плохое, ничего не изменится. Наверное, я такой человек, что всё могу сама. Справляюсь со всем самостоятельно — куда-то еду и веду домашние дела без помощников.

Всё возможно. Главное — поставить цель, что «я могу». Не надо ничего бояться, не надо стесняться просить о помощи. Везде много хороших и отзывчивых людей".