В Беларуси могут ввести карточки на еду. О чём речь

Александр Субботин, заместитель премьер-министра, рассказал, планируется ли продлевать госрегулирование цен на социально значимые товары, и обозначил перспективы введения адресной помощи.

Александр Субботин сказал, что продление госрегулирования цен по постановлению № 100 было вынужденной мерой, которая сработала, но она не лучшим образом влияет на финансовое состояние предприятий. Теперь из списка продуктов с ограничением цен уберут мясо и кое-что ещё.

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«На данный момент существует мнение, что постановление № 100, скорее всего, останется. Но перечень социально значимых товаров мы сократим до 17, уберём бескостное мясо и другие позиции. Оставляем хлеб, молоко, цельномолочную продукцию и так далее», — сказал он.

В правительстве считают, что постановление № 100 себя изживёт и на его место, скорее всего, придёт адресная помощь нуждающимся.

«В каком формате это будет? Думаю, в ближайшее время вы увидите. С сетями разговор на эту тему уже состоялся. Возможно, будут какие-то бонусные карты для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей», — отметил вице-премьер.