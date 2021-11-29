Уже три недели мигранты с Ближнего Востока находятся на границе Беларуси и Польши. Для них там устроили импровизированный «городок» с ночлегом, баней, раздаточными и торговыми точками. Что там происходило в первые 18 дней, читайте здесь. А в пятницу, 26 ноября, к мигрантам приезжал Александр Лукашенко.

Лукашенко в лагере мигрантов

В пятницу в лагерь на белорусско-польской границе приезжал Александр Лукашенко. Он осмотрел логистический центр, в котором спят мигранты, поговорил с представителями Красного Креста.

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После этого Лукашенко побеседовал с теми, кто сейчас обитает в лагере. И заявил, что Беларусь потратила на помощь мигрантам $ 12,6 млн, а также что наша страна будет делать всё для этих людей, чтобы выполнить их желания.

«Знайте, что мы, белорусы, будем делать так, как вы пожелаете — если это даже будет плохо для поляков, латышей и литовцев. Мы будем делать всё так, как вы захотите. Ну вы понимаете, что мы не можем устроить войны, чтобы сделать коридор из Польши до Германии. Вы видите, как они реагировали, когда вы подошли к этому забору. Вас залили ядохимикатами. Люди с той стороны обезумели», — сказал Лукашенко.

Запросы иностранцев растут

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал, что все мигранты благодарны за помощь, но с увеличением уровня жизни в лагере аппетиты у них растут.

Он привёл пример: в субботу мигрантам раздавали зимнюю обувь. В лагерь привезли 211 пар мужских сапог и 660 — женских. Были те, кто приходил и просил поменять то, что им выдали. На вопрос «Почему?» мигрант ответил, что хочет ботинки именно чёрного цвета.

Сколько мигрантов вернулись на родину

В ночь на воскресенье очередной самолёт авиакомпании Iraqi Airways с иракцами на борту вылетел в Эрбиль из Минска. Он рассчитан на 420 пассажиров. Официально из Беларуси в Ирак по состоянию на воскресенье уже вернулись 1876 беженцев. Это число может не включать маленьких детей, которые летели на руках у родителей и которых не регистрировали.

О чём говорили должностные лица