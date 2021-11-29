«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на понедельник, 29 ноября. Заработная плата от 800 до 3000 рублей.

1000−3000 рублей (в сезон добычи торфа при работе на сделке)

Тракторист-машинист

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Образование: среднее специальное.

Другие пожелания: наличие категорий тракториста А, В, С, опыт работы от 2-х лет, не студент.

Организация: Слуцкий район, аг. Гацук.

1400 рублей

Отделочник

Образование: не указано.

Другие пожелания: опыт работы, ответственность.

Организация: Филиал СУ № 25 ОАО «Минскпромстрой».

1200 рублей

Фасадчик

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания: опыт работы от 1-го года, ответственность, бережное отношение к инструменту.

Организация: ЧПУП «БелстройПласт ЛТД».

840−1300 рублей

Повар

Образование: профильное.

Другие пожелания: опыт работы от 1-го года, наличие санитарной книжки или возможность её сделать.

Организация: «Виталюр».

1050−1250 рублей

Контролёр-кассир

Образование: не имеет значения, можно студент.

Другие пожелания: внимательность, доброжелательность, честность; желание работать и ответственный подход к работе.

Организация: «МАЯК».

От 1000 рублей

Милиционер, милиционер группы задержания, милиционер-водитель группы задержания

Образование: среднее.

Другие пожелания: возраст до 28 лет; образование не ниже среднего (альтернатива срочной службе в армии); отсутствие ограничений по состоянию здоровья; отсутствие привлечений к уголовной ответственности, допускается наличие не более пяти привлечений к административной ответственности.

Организация: Слуцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

950 рублей

Заведующий торговым объектом общественного питания

Образование: высшее.

Другие пожелания: опыт работы не менее 3-х лет (общественное питание).

Организация: «Военсервис».

735−945 рублей

Грузчик

Образование: не указано.

Другие пожелания: наличие санитарной справки, справки о профпригодности или возможность их сделать; ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, желание зарабатывать.

Организация: «Fix prices».

От 840 рублей

Контролёр режимного отдела

Образование: профессионально-техническое.

Другие пожелания: мужчины 18−30 лет, не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Организация: «Лечебно-трудовой профилакторий № 3».

800 рублей

Мастер производственного обучения управлению механическим транспортным средством

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания: опыт работы от 3-х лет.

Организация: Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей.