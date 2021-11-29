«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на понедельник, 29 ноября. Заработная плата от 800 до 3000 рублей.
1000−3000 рублей (в сезон добычи торфа при работе на сделке)
Тракторист-машинист
- Образование: среднее специальное.
- Другие пожелания: наличие категорий тракториста А, В, С, опыт работы от 2-х лет, не студент.
Организация: Слуцкий район, аг. Гацук.
1400 рублей
Отделочник
- Образование: не указано.
- Другие пожелания: опыт работы, ответственность.
Организация: Филиал СУ № 25 ОАО «Минскпромстрой».
1200 рублей
Фасадчик
- Образование: среднее специальное.
- Другие пожелания: опыт работы от 1-го года, ответственность, бережное отношение к инструменту.
Организация: ЧПУП «БелстройПласт ЛТД».
840−1300 рублей
Повар
- Образование: профильное.
- Другие пожелания: опыт работы от 1-го года, наличие санитарной книжки или возможность её сделать.
Организация: «Виталюр».
1050−1250 рублей
Контролёр-кассир
- Образование: не имеет значения, можно студент.
- Другие пожелания: внимательность, доброжелательность, честность; желание работать и ответственный подход к работе.
Организация: «МАЯК».
От 1000 рублей
Милиционер, милиционер группы задержания, милиционер-водитель группы задержания
- Образование: среднее.
- Другие пожелания: возраст до 28 лет; образование не ниже среднего (альтернатива срочной службе в армии); отсутствие ограничений по состоянию здоровья; отсутствие привлечений к уголовной ответственности, допускается наличие не более пяти привлечений к административной ответственности.
Организация: Слуцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
950 рублей
Заведующий торговым объектом общественного питания
- Образование: высшее.
- Другие пожелания: опыт работы не менее 3-х лет (общественное питание).
Организация: «Военсервис».
735−945 рублей
Грузчик
- Образование: не указано.
- Другие пожелания: наличие санитарной справки, справки о профпригодности или возможность их сделать; ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, желание зарабатывать.
Организация: «Fix prices».
От 840 рублей
Контролёр режимного отдела
- Образование: профессионально-техническое.
- Другие пожелания: мужчины 18−30 лет, не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
Организация: «Лечебно-трудовой профилакторий № 3».
800 рублей
Мастер производственного обучения управлению механическим транспортным средством
- Образование: среднее специальное.
- Другие пожелания: опыт работы от 3-х лет.
Организация: Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей.