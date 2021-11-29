Проект новой Конституции могут представить публике в первой половине декабря

Игорь Сергеенко, глава Администрации президента, в эфире телеканала «Беларусь 1» предположил, что проект новой Конституции могут представить на общественное обсуждение в первой половине декабря.

По словам Игоря Сергеенко, работа над проектом Конституции «практически подошла к финалу», и после завершения последних доработок его вынесут на общественное обсуждение. Он также рассказал о некоторых нововведениях, которые присутствуют в проекте. В Конституции были «принципиально изменены» 77 статей, появилось 11 новых и глава, посвящённая Всебелорусскому народному собранию.

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Сергеенко сказал, что по проекту новой Конституции ВНС будет «высшим представительным органом», который должен стать «стабилизирующей силой между всеми ветвями власти». ВНС будет определять «стратегические направления развития страны», а его решения будут обязательными для всех органов власти и граждан. Также ВНС сможет отменять решения других органов власти.

При этом, по словам Сергеенко, Беларусь остаётся президентской республикой. Зато требования к кандидатам на должность президента планируется ужесточить и ограничить число президентских сроков двумя. Процедуру импичмента упростят, а участвовать в ней будет ВНС.

По проекту новой Конституции парламент получает «дополнительные контрольные функции» и будет работать «практически целый год» вместо двух сессий. Срок работы планируется продлить до пяти лет.

Ещё одно нововведение проекта — «социальная ответственность граждан перед обществом и государством».

«Конституция — это не набор льгот», — заявил Игорь Сергеенко.

Центральную избирательную комиссию планируется переименовать. Как именно, глава АП не рассказал. В процедурах выборов тоже планируются изменения: так, политические партии получат право выдвигать кандидатов в депутаты, а оценивать итоги выборов будет Конституционный суд.

Предполагается, что по новой Конституции Беларусь «исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».

В ТЕМУ. 25 лет назад в Беларуси прошёл референдум, который изменил страну. В нём принимали участие и жители Слуцкого района

Конституцию снова ждут изменения и дополнения. В течение этого года работала специальная комиссия из 36 человек.

В СМИ были публикации, которые в общих чертах рассказывали, что нового будет в основном законе страны. Изменения предлагается внести в 53 статьи Конституции, кроме того, добавить 14 новых статей, а 3 статьи — исключить.

Организаторы голосования по поправкам включат в избирательный бюллетень только один вопрос и два варианта ответа: «Да» или «Нет». Так как «перечислять все изменения, предлагаемые в Конституцию, в избирательном бюллетене не могут. Они будут опубликованы в прессе. Проект будет также висеть на участках для голосования».

Референдум по новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года. Об этом 28 сентября заявил Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии.