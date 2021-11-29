Учёные обнаружили новый вариант COVID-19 с названием «омикрон». Что о нём известно и что будет дальше

Учёные из Южной Африки обнаружили новый вариант коронавируса, получивший техническое наименование B.1.1.529. Его зафиксировали у жителей ЮАР и Ботсваны, а также у прибывших из Африки путешественников в Гонконге, Израиле и Бельгии.

Что известно о варианте с итоговым названием «омикрон», пишет «Медуза».

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Всемирная организация здравоохранения созвала в пятницу, 26 ноября, экстренное совещание для обсуждения нового штамма. Вначале ему присвоили название ню (ν) на основе греческого алфавита, но в итоге для названия была выбрана буква омикрон (ο).

Что известно о варианте B.1.1.529

Информация, которая есть по варианту омикрон, пока очень предварительная. Ещё нет никаких прямых данных, измеренных в ходе экспериментов или наблюдений: ни по заразности, ни по способности обходить вакцинный иммунитет, ни по тяжести вызываемого заболевания.

Само существование этого нового варианта было зафиксировано учёными из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР (NICD) только во вторник, 23 ноября. Следующий день ушёл на анализ данных, а уже к вечеру 25 ноября стало ясно, что ситуация требует срочного внимания ВОЗ и учёных.

Что фактически известно:

набор характерных для варианта мутаций;

первые последовательности генома (около 80 штук были прочитаны на момент доклада, ещё сотни — в процессе чтения);

проанализированы данные о распространении варианта в нескольких районах ЮАР.

Тем не менее даже эти предварительные данные в сочетании друг с другом и с тем, что известно о роли соответствующих мутаций в других вариантах, выглядят тревожно.

Про мутации

Новый вариант несёт необычно высокое число мутаций: около 50 в целом геноме, из которых 35 попадают в S-белок, а 10 из них попадают в ту его часть, которая непосредственно контактирует с рецептором ACE2 на поверхности человеческих клеток (RBM). Для сравнения: вариант бета несёт в том же последнем участке всего три мутации, дельта — две.

Это означает, что новый вариант омикрон может быть:

потенциально более заразным, чем аналоги;

потенциально способным уходить от действия нейтрализующих антител, «нацеленных» на исходный вариант S-белка, используемый в вакцинах.

К сожалению, возможности учёных предсказывать свойства вируса просто по мутациям в геноме очень ограничены (и преувеличены). Как сказано выше, прямых данных из лабораторий, где можно было бы измерить силу связывания варианта омикрон с антителами, пока нет. Присутствие же большого числа мутаций в геноме любого нового варианта само по себе, без лабораторных данных и данных о распространении вируса, ни о чём однозначно не говорит.

Какие есть основания для осторожного оптимизма

Прогнозы строить, конечно, рано, но возникновение нового варианта, способного вытеснять из популяции вариант дельта — а он сам по себе чрезвычайно заразен — это очень тревожная возможность. Тем более когда повышенная заразность сочетается с большим набором мутаций, потенциально способных дать вирусу возможность уходить от иммунитета.

Пока, однако, нельзя назвать то, что B.1.1.529 действительно более заразен, чем дельта, полностью доказанным фактом. Сейчас абсолютное количество зарегистрированных случаев в ЮАР довольно низкое, а значит, очень велика роль случайности, например, событий суперраспространения. Возможно, на фоне низкой заболеваемости в стране и низкой доли вакцинированных новый вариант ещё не сумел столкнуться с дельтой, которая могла бы «дать ему отпор».

Что будет происходить дальше

Развитие ситуации в ближайшее время представляется очень чётко:

За несколько дней появятся данные секвенирования нескольких сотен новых геномов из ЮАР, в том числе из провинций за пределами столицы. Они позволят сказать точно, не объясняется ли наблюдаемый рост доли варианта смещённостью выборки. На следующей неделе можно ждать лабораторных данных по способности антител вакцинированных и переболевших связывать (то есть останавливать) вирусные частицы нового варианта. Это может быть сделано в ЮАР — на полноценных вирусных частицах, либо в других странах, пока не имеющих доступа к вирусу, — на так называемых псевдовирусных частицах. Тогда же можно ожидать первые данные о влиянии мутаций на количество вирусных частиц у инфицированных (в мокроте, слюне и т. д. ). Их довольно быстро можно получить из знаний о предельном цикле ПЦР. Это будут первые и предварительные сведения, говорящие о заразности, но при этом не зависящие от данных эпидемиологии. В ближайшие недели за ситуацией будут тщательно следить британские эпидемиологи, которые имеют лучшую в мире систему мониторинга новых вариантов.

Сведения о том, коррелирует ли инфицирование новым вариантом с тяжестью заболевания, можно ждать не очень скоро — в течение месяца.

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