На этой неделе поздравить с профессиональным праздником можно юристов и страховых работников. Среди международных дат есть, например, День защиты животных и День борьбы со СПИДом. Среди исторических — 125-летие маршала Победы Георгия Жукова, с именем которого связаны некоторые места в Слуцке.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

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29 ноября — Праздник угукальщиков. В вашем окружении есть такие? Думаем, найдутся. Так вот, поздравьте их. А если в ответ они, как обычно, «угукнут», то будьте уверены — вы поздравили именно тех людей. Присоединиться к празднику могут и те, кто вместо «да» пишет в ответ «угу». Для таких людей слово «угу» является синонимом «пожалуйста», «спасибо», «добрый день», «не за что», «извините».

30 ноября — Всемирный день домашних животных. Отмечается с 1931 года, чтобы напомнить обществу об ответственности за каждую жизнь на этой планете. Традицией в некоторых странах стала акция «Колокольчик». Дети собираются в зоопарках и минуту звонят в колокольчики, привлекая внимание окружающих к проблеме защиты животных, оказавшихся на улице и нуждающихся в заботе и любви.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Отмечается с 1988 года. В Беларуси за последнее десятилетие наибольшее количество новых случаев регистрируется в возрасте старше 35 лет. Преобладает гетеросексуальный путь передачи ВИЧ. По состоянию на 1 ноября 2020 года в республике более 30 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и свыше 23 тысяч людей, живущих с ВИЧ.

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков, советский полководец, государственный деятель, Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Его деятельность тесно связана с Беларусью и Слуцком. В 1926—1931 годах преподавал военно-допризывную подготовку в БГУ, в 1930—1936-х командовал кавалерийскими дивизиями в Минске и Слуцке. В 1938—1939-х занимал должность заместителя командующего кавалерийскими войсками Белорусского военного округа. Координировал действия 2-го и 1-го Белорусских фронтов в Белорусской операции 1944 года. Командовал 1-м Белорусским фронтом при взятии Берлина. В 1945-м принимал Парад Победы. В 1955—1957 годах — министр обороны СССР. Умер в 1974-м.

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами в 1949 году. Праздник учреждён для ликвидации современных форм рабства и угнетения: торговли людьми, сексуальной эксплуатации, некоторых видов детского труда, заключения браков по принуждению, продажи невест, привлечения детей для участия в вооружённых конфликтах.

3 декабря — Международный день инвалидов. Цель этой даты — обратить внимание населения на проблемы лиц, утративших трудоспособность. Тема социализации инвалидов в обществе и толерантного отношения к ним сохраняет актуальность. На помощь людям с инвалидностью приходят в первую очередь специалисты территориальных центров: психологи, социальные работники.

4 декабря — День страховых работников Беларуси. Учреждён в 1998 году. Большинство людей серьёзно не задумывается о болезнях, природных катаклизмах, травмах и других несчастных случаях. И только с наступлением этого неприятного события человек жалеет, что не застраховался. Сейчас защитить можно всё что угодно: движимое и недвижимое имущество, здоровье, части тела и даже жизнь.

5 декабря — День юриста в Беларуси. Учреждён праздник в 1998 году. Юридическая профессия многогранна и насчитывает большое количество специализаций: адвокат, прокурор, судья, следователь, специалист по кадрам, юрисконсульт, преподаватель, учёный. В этом множестве существует единство, выполняемое для любой из названных сфер деятельности, — служение закону, правде и справедливости.