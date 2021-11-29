«Молоко, максимально приближенное к человеческому». В Слуцком районе реализуют пилотный проект по модернизации ферм

Как сообщает БТ, в Минской области в следующем году возведут 17 молочно-товарных ферм с господдержкой. Облисполком выделит часть средств на покупку оборудования тем сельхозпредприятиям, чьи надои на одну корову — около 7 тысяч литров молока в год.

Один из пилотных проектов уже реализуют в хозяйстве «Весейский покров» Слуцкого района. Владимир Крыжановский, первый зампредседателя Слуцкого райисполкома, рассказал телеканалу:

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«Здание, в котором мы находимся, размером 33 на 90, даёт больший объём воздуха, здесь хорошо работает микроклимат, а над нами находится рационный фонарь. С помощью закона физики тёплый воздух поднимается вверх. Мы видели и знаем, что такое молоко А-2 — это молоко, максимально приближенное к человеческому, скажем так. Оно хорошо воспринимается, и в Слуцком районе оно тоже есть и мы к этому придём».

В сюжете также отмечается, что в Минской области железобетонные конструкции для возведения объектов агропромышленного комплекса производит Сельский строительный комбинат в Слуцке. Предприятие выполняет заказы и для животноводства Гродненской области.