«Ну что ж я буду одна бороться?» Жительница Слуцка рассказала о «голой» остановке «Майский Посад» (сюжет Александра Бранкевича)

На прошлой неделе «Кур'ер» уже писал об обращении нашего читателя Сергея Ивановича. Мужчина живёт на Майском Посаде в Слуцке, у него инвалидность. Если он ждёт автобус в непогоду, то прячется в торговых павильонах неподалёку. А бежать до остановки, когда подходит транспорт, далеко и тяжело: «Ковыляю еле, чтобы успеть».

Местные жители даже собирали подписи, чтобы как-то ускорить наступление момента, когда здесь появится хоть какое укрытие от непогоды. Об этом рассказала одна из инициативных случчанок, которая во время репортажа «Кур'ера» поговорила с Александром Бранкевичем.

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Местные власти в своих ответах на письменные обращения заверяют случчан, что проблема будет решена.

Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

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