Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 22 по 28 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от «Три Богатыря» (@tri_bogatyra_)

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Публикация от Алеся Ельницкая🌲 (@alesya_elnitskaya)

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Публикация от 𝒱𝒶𝓁ℯ𝓇𝓎 (@valera_pr)

 

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Публикация от Катерина Викторовна (@_alferovich_katya)

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Публикация от Slutsk/Minsk 📍TOP-1 LR | AP (@_uladzislaukorbut_)

 

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Публикация от Сакута Виталина, 8 лет (@sakuta_vitalina)

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Публикация от @justafriendofyourgirlfriend

 

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Публикация от Ирина (@irina_spakov)

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Публикация от Художник | Слуцк | Портреты (@mark_sherp)

 

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Публикация от Ольга Гончар (@volhaolya)