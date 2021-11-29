В деревне Ивановские Огородники Слуцкого района растёт новый коттеджный посёлок. Это часть тенденции, которая обозначилась в последние 10 лет: люди строят дома в деревнях, которые находятся как можно ближе к городу.

Темпы и масштабы такие, что деревенские территории становятся частью города. Например, за последние годы к Слуцку присоединили часть деревни Брановичи, а недавно — Малую Падерь (за районом 11-го городка).

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Новый посёлок в Ивановских Огородниках приметен тем, что здесь на проезжей части вместо асфальта — тротуарная плитка. То есть как на улице, где построены новые коттеджи в «13-м городке».

Смотрите короткое видео о домах в Ивановских Огородниках, где для застройки выделено 46 участков и 10 га земли.

Видео: Глеб Рулёв