Всё для кровли есть в «Руфмаркет Торг»

При кровельных работах на первый план выходит не столько профессионализм мастера, сколько качество и характе­ристики материала. Не хотите бегать по разным магазинам и тратить своё время? В «Руфмаркет Торг» есть всё, что нужно для строительства кровли вашего дома.

Среди популярных покрытий лидирует металлочерепица от белорусских, российских и польских производителей. Есть композитная, модульная, гибкая черепица, металло­профиль для забора и крыши, фальцевая кровля, водосточные системы, софиты для подшивки, подкровельные плёнки и многое другое. Ко всему этому можно купить комплектующие, поэтому не придётся их искать в других магазинах.

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«Руфмаркет Торг» регулярно проводит акции и делает скидки на товары. Например, модульная металлочерепица российской компании Grand Line стоит 16,7 рубля за модуль. Ранее — 21,4 рубля.

Про плюсы металлочерепицы

Металлочерепица — один из наиболее современных и востребованных материалов для облицовки кровли. Это рельефные листы из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Прочность. Металлическая кровля обладает минимальным количеством швов на стыках. Получается наиболее монолитный и прочный материал.

Небольшой вес. В отличие от глиняной черепицы, металлические листы весят совсем немного и нагружают стропильную систему по минимуму. Даже самые снежные зимы для такой кровли неопасны.

Практичность. Металлочерепицу легко можно использовать поверх старой кровли.

Удобный типоразмер. Этот материал не разделён на отдельные плитки, поэтому монтаж происходит максимально быстро.

Неприхотливость в уходе. По всей поверхности есть полимерная плёнка. Она максимально защищает металл от капризов погоды.

Универсальность. Металлочерепица хорошо сочетается с самыми разными фасадными материалами и гармонично вписывается практически в любое стилистическое решение.

На сайте «Руфмаркет Торг» есть удобный каталог товаров:

Про оплату и доставку

Для покупателей есть два способа оплаты товара: наличными деньгами и в рассрочку. При покупке материалов специалисты проводят бесплатные замеры объекта. В «Руфмаркет Торг» действует доставка товара в удобное для клиента время и строго в срок.

Строительные услуги

«Руфмаркет Торг» предлагает услуги по монтажу, ремонту или реконструкции кровли, водосточной системы, стропильной системы и мансардных окон, а также подшивку свесов крыши и её утепление.

Магазин в Минске

У «Руфмаркет Торг» есть большой шоу-рум, где можно посмотреть все образцы продаваемой продукции. Часть товаров размещена под открытым небом. Клиенты смогут увидеть и сравнить все материалы ещё до покупки.

Как связаться со специалистами «Руфмаркет Торг»

Позвонить по номерам телефонов: +375 (44) 538 48 48 (А1), +375 (29) 538 48 48 (МТС).

Написать сообщение на адрес электронной почты: info@roofmarket.by .

. Лично посетить наш офис в Минске по адресу: ул. Казинца, д. 123, оф. 202. Время работы: пн-пт — 9.00−18.00, сб-вс — по согласованию.

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