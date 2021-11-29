«Кур'ер» рассказывал историю Нины Симак, дом которой ещё 12 лет назад был признан непригодным для проживания. Одинокая пенсионерка говорила, что боится замёрзнуть зимой в таком жилище.

Мы связались с Ниной Си­мак, чтобы узнать, как решает­ся её проблема с жильём.

Реклама

Женщина рассказала, что недавно к ней при­ходили представители Слуцкого райисполкома и Центра соцобслу­живания, но в вопросе получения социаль­ного жилья её не обнадёжили.

«Мне предложили арендное жильё. Но я не смогу заплатить 200 рублей арендной платы и ещё коммунальные платежи, — сказала пенсионерка. — Моя пенсия 300 рублей, накоплений нет. Если отдам 200 рублей, на оставшиеся 100 как я проживу месяц? После покупки лекарств что останется на еду? Положение безвыходное. Я отпра­вила письмо прези­денту. Очень надеюсь, что он поможет. Пока опять придётся скитаться по чужим углам. С 1 декабря мне дают койку в приюте. Пережду холода там».

РАНЕЕ. 72-летняя жительница Слуцка со страхом ждёт зиму, потому что боится замёрзнуть в собственном доме. История Нины Симак

Как пояснила «Кур'еру» Вероника Трунова, начальник отдела ЖКХ Слуцкого райисполкома, сейчас они не могут предо­ставить вне очереди социальное жильё Нине Симак, потому что дети-сироты, которые стоят также в очереди на соцжильё, в приоритете.

«Когда до Симак дойдёт очередь, мы предоставим ей социальное жильё. Сроков назвать не могу, потому что сейчас квартир социального назначения строится мало, — сказала Вероника Трунова. — Мы предлагали Нине Симак арендное жильё, которое мы через месяц перевели бы в социальное, но она отказалась. Сказала, что хочет сразу социальное».

В ближайшем печатном номере газеты «Кур'ер» читайте, кто может претендовать на социальное жильё.

В ТЕМУ. Цифра дня. Сколько человек стоит в очереди на социальное жильё в Слуцке.