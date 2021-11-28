От заполнения кровью до утилизации. Какой путь проходит пробирка после того, как попадает в лабораторию

Если совсем коротко: жизнь пробирки начинается на каком-нибудь пластиковом заводе и заканчивается в совершенно ином агрегатном состоянии в автоклаве. Onliner пригласили на экскурсию в ядро медицинской компании «Инвитро» и показали, через сколько рук, аппаратов и дверей проходят ваши анализы.

Итак, у вас взяли необходимое количество крови из вены, наклеили на пробирки штрихкоды, отсортировали их по термоконтейнерам (часть перевозится при температуре +2…+8, другая — при −17…−23) — и машина уезжает в центральную лабораторию на Брикета, 30 (в холдинге даже задумывались о доставке анализов дронами, но птицы не пускают «жестянку» в своё воздушное пространство).

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Почти все отделы в лаборатории — «грязные», несмотря на то что тут никто не болеет, а в помещениях стерильная чистота. Из соображений безопасности любой биологический материал тут рассматривается как потенциально опасный. Никто ведь не знает, есть ли в пробирке ВИЧ, гепатит или коронавирус. Машина приехала во двор, курьер через предбокс с контейнерами заходит в первый отдел.

Отдел регистрации

Контейнер с биоматериалом передаётся сюда через специальное окно, ставится на стол, пробирки извлекают, сортируют, регистрируют, затем они поступают на исследование. Пробирки с биоматериалом для исследования на COVID-19 поступают отдельно и сортируются в специальном лабораторном мини-боксе с ультрафиолетовой лампой. Во время работы в боксе находятся только руки сотрудника. Перед стеклянным кубом можно работать хоть стоя, хоть сидя, главное — ничего, кроме рук, в него не запускать. Так безопаснее.

Всё. Отсюда в зависимости от проводимого анализа биоматериалы расходятся по другим отделам лаборатории.

Отдел ПЦР. «Осторожно: COVID-19»

ПЦР-лаборатория — это как операционная в любой больнице, которая требует чистейших условий. Поэтому на полу по аналогии с ковриком у двери здесь наклейка, которая отклеит со сменной обуви все пылинки. Также здесь отдельное кондиционирование и вентиляция. Всего в отделе три комнаты, расположенные параллельно друг другу, которые насквозь соединяются с помощью окон. Вход в каждую комнату осуществляется через предбокс.

На фото вы видите три серо-синих ламинарных бокса. Принцип такой: всё, что выше горизонтальной синей части прибора, — это фильтр. Воздух из верхней части помещения пропускается через фильтр и попадает в рабочую зону бокса. Правила те же: в рабочей зоне находятся только руки. Внутри бокса создаётся поток очищенного воздуха, что предотвращает загрязнение биологического материала.

В первой комнате происходит выделение генетического материала возбудителя из биоматериала пациента. Затем он через окно передаётся в следующую комнату, где специалисты готовят особую смесь из реагентов и раскапывают её по пробиркам, которые аналогичным способом передаются в третью комнату. Там находится амплификатор — прибор, который копирует участки ДНК, обычно содержащие необходимые гены либо их сегменты. С помощью специальной программы считывается результат, который затем вносится в лабораторную информационную систему.

После работы бокс проходит специальную обработку, а персонал, работающий с ковид-тестами, обязательно каждую неделю делает ПЦР-тест.

Отдел цитологии. Клетки изучают под микроскопом

Здесь, помимо микроскопов, которые каждый из нас хоть раз в жизни да видел, находится самое ценное и важное — знания и опыт цитологов (его никак не сфотографировать, увы). Это в книжках по биологии клетки человека все красивые и понятные. В жизни же, а тем более в медицинской практике это далеко не так. Специалисты годами нарабатывают специфический опыт и знания. Заменить человека анализатором здесь невозможно.

Отдел биохимии. Тут измеряют количество антител после вакцинации и не только

Огромная комната, напоминающая типографию или швейный цех, — по крайней мере, здесь тоже стоит гул. Всего в помещении семь крупногабаритных и не очень приборов, тысячи пробирок, но со всем этим справляются всего четыре человека. Одно слово: автоматизация.

Иммунохимические анализаторы, на которых выполняется количественный тест на коронавирус, позволяют единовременно загрузить до 125 образцов на модуль. Первый результат будет готов спустя 28 минут, следующие — через 18 секунд друг за другом. Если говорить о производительности, то в час тут сделают 600 количественных тестов.

Каждая машина заточена на определённые анализы, но как понять, что, куда и сколько раз загружать? На помощь приходят программы со специальными алгоритмами. Например, есть три пробирки: в первой — 1 тест, во второй — 4, в третьей — 12. Компьютер подсказывает, в какие анализаторы их поставить. Сотрудник загружает пробирки в нужные анализаторы и после первой процедуры возвращает их в зону сортинга. Далее программа подсказывает: «В первой пробирке все исследования выполнены, переместите её в архив. Во второй выполнено два теста, переместите её в следующий анализатор. В третьей — четыре, аналогично». И так до победы, пока не будет выполнен весь заказ, пробирка будет перемещаться от одного прибора к другому.

Отдел гематологии. Кто быстрее: человек или машина?

В этом отделе проводят гематологические исследования. Здесь находится несколько анализаторов. В один из них пробирки подаёт человек, второй автоматический. Быстрее, конечно же, автомат: 100 пробирок в час против 60. Но без людей даже при наличии дорогостоящего оборудования гематологические тесты невозможны. Когда обнаруживается отклонение, лабораторное заключение подтверждается только врачом.

Архив. Пробирке осталось жить пять суток

После проведения всех исследований пробирки отправляются в архив, где они проведут пять суток. Почему их не утилизируют сразу? Во-первых, пациент может усомниться в верности результатов, и тогда их смогут перепроверить. Во-вторых, возможно, тому же пациенту нужно будет провести дополнительные исследования — в таком случае, чтобы повторно не брать кровь у человека, биоматериал возьмут из архива. Конечно, не все анализы можно сделать повторно, но для определённых позиций такая опция доступна.

Через пять суток в архив заходит санитар.

Куда исчезает биоматериал после исследования? Биоматериал вместе с пробирками из архива и другими расходными материалами отправляют в автоклав. Температура, давление, время — и пробирка вместе с биоматериалом превращается в бесформенную массу. Кстати, курьер заходит и в этот отдел — передаёт химически обработанные медицинские отходы (перчатки, салфетки и прочее) в специальных ёмкостях для дальнейшей утилизации.

Чистая зона

Часть лаборатории называется «чистой» — сюда не попадает биоматериал. Здесь находятся кабинеты заведующего КДЛ, врачей смены и специалистов по контролю качества лабораторных исследований. В основном тут обрабатывают входящие запросы и занимаются валидацией результатов исследований.

Это если кратко и быстро. На самом деле, конечно же, всё гораздо сложнее, но не менее интересно и увлекательно.