Сколько стоят подарочные наборы конфет к Рождеству и Новому году в магазинах Слуцка. Фото

Ольга Паздерина
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«Кур'ер» посмотрел, какие новогодние подарки с конфетами уже можно купить в слуцких магазинах. Цены указаны по состоянию на четверг, 25 ноября.

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

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Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. ФотоКак выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото

Как выглядят и сколько стоят подарочные наборы конфет в магазинах Слуцка. Фото