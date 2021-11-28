Предсказание футурологов 1997 года о 25-ти годах развития и процветания. И несколько сценариев, которые могут этому помешать

21 ноября пользователь Reddit под ником u/TooSmalley выложил ссылку на статью американского журнала Wired, напечатанную в номере за июль 1997 года. Она называлась «Длительный бум». Её написали футурологи Питер Шварц и Питер Лейден, выпустившие одноимённую книгу, сообщает Медуза.

В статье говорится о сценарии ближайшего будущего (он назван «одновременно позитивным и правдоподобным»), согласно которому человечество ждёт 25 лет развития и процветания. Предпосылками для реализации этого сценария стали глобализация и развитие технологий.

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Сценарий предполагает, что уже к 2010 году появятся автомобили на водородном топливе, к 2012-му достигнет совершенства генетическая терапия онкологических заболеваний, а в 2020-м произойдёт высадка людей на Марс.

К моменту этого космического полёта экономика России окрепнет, экономика Китая станет крупнейшей в мире, население Земли стабилизируется на отметке примерно 11 миллиардов человек, а люди станут богаче и почти научатся жить и работать в гармонии с природой.

Тем не менее, такой сценарий — лишь возможность, а не гарантия. Если что-то пойдёт не так, «длительный бум» может и не случиться. В начале XX века мир уже проходил через подобные процессы. Технический прогресс и экономический рост сулили благополучное будущее, но его перечеркнула Первая мировая война. Мировые лидеры сосредоточились на национальных повестках и отказались от интеграции в пользу соперничества, объясняли Шварц и Лейден.

По их мнению, «ключевая формула наступающей эпохи такова: открытость — хорошо, закрытость — плохо». Футурологи привели в своей статье 10 событий и явлений, которые могут поставить под угрозу процветание человечества в перспективе 20−25 лет. При этом они отметили, что главные из них не технологические и экономические, а политические. Приводим эти факторы в том виде и в той последовательности, в которой их описали авторы.