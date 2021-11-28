Надеть на голову чулок и ворваться в банк с требованием отдать деньги — это слишком заурядно, да и заканчиваются такие «маски-шоу» обычно спустя 20 секунд. Но некоторые ограбления настолько выбивались из привычных криминальных сводок, что стали сюжетами сериалов. Onliner рассказывает, как будильник помог совершить «ограбление с пикником» во Франции, на какую ерунду спустили $ 7 млн клерки из Китая и кто вынес из банка рекордную для мира сумму без каких-либо усилий.

1. Эффектно украсть $ 52 млн и сбежать в окно (Франция, 1976 год)

Альбер Спаджари родился в 1932 году во Франции в самой обычной семье и прилежностью никогда не отличался. В 18 лет он украл бриллиант для своей девушки, с чего и начались его ежегодные путешествия по маршруту «вышел — сел — вышел». На третьем десятке лет француз женился, открыл фотостудию в Ницце и на время стал добропорядочным гражданином. Однако продолжалось это недолго. В 1974 году Альбер подружился с одним из работников местного отделения банка Société Générale и случайно узнал от того, что хранилище банка находится очень близко к коллектору канализации города, а сигнализации в нём нет. Так началась история, по которой позже напишут книги и снимут множество фильмов. 34-летний француз призвал на помощь полезных в этом деле приятелей (строителей и грабителей). На вынашивание и реализацию плана ограбления ушло около двух лет. В мае 1976-го сообщники протестировали чувствительность сигнализации банка к вибрациям, для чего поместили в ячейку хранилища заведённый на ночь будильник. К утру стало ясно, что можно начинать делать подкоп: сигнализация ничего не заметит. День икс назначили на 16—18 июля, когда вся страна будет шумно праздновать День взятия Бастилии. К этому моменту был готов 9-метровый подкоп из канализации и разрушена та самая бетонная стена в хранилище. Следующие три дня прошли за набиванием сумок драгоценностями и завершились пиром прямо внутри хранилища.

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Вино лилось рекой прямо в золотые и серебряные чаши, найденные в одной из ячеек. В понедельник полицейские обнаружили в банке вскрытые сейфы, объедки французского багета, сыра, фруктов, пустые бутылки из-под вина и развешенные по периметру обнажённые фото местных знаменитостей. На полу лежала записка с посланием «Без оружия, без ненависти, без жестокости». И самое удивительное в том, что ни одного отпечатка пальца и ни одной другой улики полиция не нашла. Хотя было ограблено менее 400 ячеек (10% от общего числа), общая сумма наживы перевалила за 50 млн франков (около $ 52 млн в пересчёте на теперешние деньги). Вся Франция гудела о «преступлении века», а клиенты банка стали уносить оттуда свои сбережения, обвинив руководство в халатности. К концу октября одного из участвовавших в ограблении строителей задержали после того, как о случившемся проболталась его девушка. Так правоохранители вышли на Спаджари, которого задержали по возвращении из Японии, где он был фотографом на конференции.

А затем случилось непредвиденное: во время заседания суда самый разыскиваемый грабитель просто выпрыгнул из окна на крышу стоявшего внизу автомобиля и скрылся в неизвестность вместе с сообщником. После этого француза заочно приговорили к пожизненному заключению, некоторые из сообщников получили тюремные сроки, а имена большинства из 13 участников банды неизвестны до сих пор. Ходили слухи, что Спаджари после побега сделал пластику лица и перебрался в Латинскую Америку. Однако на этом история не закончилась. 10 июня 1989 года тело француза привезла из Италии на родину его жена. За два дня до этого он умер от рака горла в своём итальянском загородном доме, где пара отдыхала вместе. К слову, невезучий банк Société Générale позже снова обокрали, пусть и не так эффектно. В 2008 году их трейдер незаконно делал ставки и проиграл на фондовых индексах сумму, равную годовому бюджету одной небольшой страны. В итоге банк потерял € 4,9 млрд (около $ 5,6 млрд), работы лишились несколько его топ-менеджеров.

2. Самый наглый похититель $ 6 млн (Япония, 1968 год)

Здесь не будет прорытых под банком тоннелей и захвата заложников, ведь японцы всегда отличались смекалкой и экстравагантностью. Однако это преступление до сих пор остаётся самым крупным в истории Японии.

В ноябре 1968 года небольшой филиал банка Nihon Shintaku Ginko в городе Кокубундзи стал заваливать звонками неизвестный, предупреждая о заложенной бомбе. Каждый раз полиция прочёсывала банк, но бомбы там не находила. К декабрю звонки прекратились, но телефонного хулигана так и не нашли. Во вторник, 10 декабря 1968 года, четыре работника банка загрузили в багажник инкассаторской машины без малого 300 млн йен наличными (около $ 6 млн в пересчёте на теперешние деньги) и направились на завод Toshiba. Деньги должны были пойти на выплату годовых премий его работникам (60 лет назад банковские переводы были куда менее технологичными). На одной из улиц автомобиль остановил встревоженный полицейский на мотоцикле. Он сообщил, что в доме управляющего банком только что произошёл взрыв, в автомобиле тоже может быть заложена бомба. Чтобы проверить это, полицейский полез под автомобиль. Спустя несколько секунд из-под машины пошли клубы дыма, и мужчина с криком «Сейчас всё взорвётся!» выскочил из-под машины.

Перепуганные работники кинулись врассыпную, а лжеполицейский сел в дымящуюся машину и был таков. Ситуация была беспрецедентной и всколыхнула всю страну. На поимку грабителя бросили почти все силы полиции, но тот оказался не промах и спланировал всё заранее. Вскоре выяснилось, что преступник не работает и никогда не работал в полиции, оставленный на месте мотоцикл был угнан и перекрашен в белый цвет, а источником дыма была просто дымовая шашка. После угона молодой мужчина поменял как минимум два авто и намеренно оставлял по пути улики, чтобы запутать следствие.

Расследование затянулось на семь долгих лет. Все это время фоторобот наглеца висел на каждом столбе, полицейские опросили более 100 тыс. подозреваемых и провели десятки тысяч автомобилей. Главным подозреваемым в деле стал 19-летний сын полицейского из Токио, но вскоре он неожиданно умер из-за отравления цианистым калием. Ни деньги, ни его предполагаемого убийцу найти так и не удалось. В 1988 году срок давности по этому преступлению прошёл, и по закону грабитель мог открыто признаться во всем — его бы уже не смогли арестовать. Однако он так и не объявился.

3. Грабители, спустившие $ 6,7 млн… на «лотерейки» (Китай, 2007 год)

Весной 2007 года одно из провинциальных отделений крупнейшего Сельскохозяйственного банка Китая недосчиталось гигантской суммы — почти 51 млн юаней (около $ 6,7 млн). Причём для хищения не понадобилось даже вскрывать двери и замки.

Самое громкое ограбление на просторах Поднебесной началось в октябре 2006 года, когда 34-летний менеджер банка Рэн Сяофэн при помощи 37-летнего коллеги Ма Сянцзина вынес из банка 200 тыс. юаней (около $ 26 тыс.). Есть миллион способов потратить эти деньги, но китайцы выбрали самый неочевидный из них — купили мешок лотерейных билетов. В это сложно поверить, но инвестиция окупилась: клерки смогли не только вернуть в банк всю сумму, но и остаться в приличном плюсе. Воодушевившись успехом, следующие месяцы Рэн занимался тем же: выносил деньги из банка и покупал на них лотерейные билеты. Хотя время от времени случались мелкие выигрыши, азартный банковский клерк верил: однажды он снова вернёт украденные юани, оставшись в плюсе. Когда сумма такого «займа» приближалась к миллиону долларов, сообщник просил его остановиться и бежать, пока не поздно. К апрелю банк лишился без малого 33 млн юаней ($ 4,4 млн), и почти все (31,25 млн юаней) заработали организаторы лотереи Handan, сообщив о небывалом росте продаж. Парочка молодых грабителей была в отчаянии, и 14 апреля 2007 года они вынесли из банка ещё $ 2,3 млн наличности в шести ящиках.

Купленные на эти деньги «лотерейки» принесли им всего $ 12,7 тыс. Рэн и Ма наконец осознали, что крупно влипли, после того как на следующий день банк заметил недостачу. «Самые разыскиваемые преступники Китая» потратили свой скудный выигрыш на поддельные удостоверения личности, но далеко бежать не успели — спустя пару дней их арестовали благодаря наводке сознательных граждан.

В отличие от Японии, коммунистический Китай таких растрат не прощает, поэтому спустя год обоих казнили. Их прах полиция выбросила в Жёлтое море.

4. Семья Саддама Хусейна и исчезнувший $ 1 млрд наличными (Ирак, 2003 год)

Это ограбление не отличалось ни изобретательностью, ни мастерством, ни даже эффектностью исполнения, но стало самым крупным в мире за всю историю. К 2003 году отношения между США и Ираком накалились до предела. США обвинили правительство Ирака в разработке оружия массового поражения и сотрудничестве с международными террористическими организациями и 20 марта ввели свои войска на территорию арабской страны. А за два дня до этого из Центрального банка Ирака в Багдаде исчезла огромная сумма — $ 900 млн и ещё около € 100 млн, что составляло четверть всего запаса банка. Подробности своего расследования чуть позже раскрыли Госдеп США и газета The New York Times. По информации США, понимая, что дело пахнет жареным, в четыре утра Саддам Хуссейн оправил в Центральный банк своих гонцов — младшего сына и несколько высокопоставленных чиновников. Те сказали работникам банка, что по личному приказу правителя страны нужно изъять из банка наличность примерно на $ 1 млрд.

Перечить и выяснять причины было чревато серьёзными последствиями для сотрудников банка, так что последующие два часа наличность грузилась в тракторы с прицепом. После поимки и казни диктатора около $ 650 млн нашлись в тайниках его многочисленных дворцов с лепниной и вензелями. Но те ли это деньги (и где остальные), уже никто не узнает.