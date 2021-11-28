Происшествия на выходных: умер Александр Градский

Ночью в воскресенье, 28 ноября, в Москве умер 72-летний Александр Градский, музыкант, композитор, автор и исполнитель песен. Ранее в пятницу артист попал в больницу с подозрением на инсульт. ТАСС

В Минске было два инцидента с пассажирами в метро в один день

На станции метро «Тракторный завод» в Минске в воскресенье снимали напряжение с рельса из-за инцидента с пассажиром. Позже такой же случай произошёл на станции «Уручье». БелТА

Реклама

На границе с Литвой нашли тело мигранта

В субботу на границе с Литвой обнаружили труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что тело было в спальном мешке непосредственно на литовско-белорусской границе. ГПК обвиняет литовских силовиков в том, что это они выбросили труп. Проводятся следственные действия. БелТА

В Минске на пожаре погибла неизвестная

Вечером в субботу в Минске на улице Ясной горел жилой дом. Спасатели, которые тушили пожар, обнаружили тело неизвестной женщины. Её личность устанавливается. БелТА