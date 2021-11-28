В воскресенье, 28 ноября, в Беларуси пройдёт заключительный — 30-й — тур чемпионата высшей лиги по футболу. ФК «Слуцк» уже завершил свои выступления, так как должен был встречаться с командой «Спутник», но она снялась с чемпионата. «Кур'ер» сделал видео, в котором собрал все голы «Слуцка» в сезоне-2021.

По итогам сезона-2021 ФК «Слуцк» гарантировал себе прописку в высшей лиге на следующий сезон. Всего команда забила 33 гола, а пропустила — 44. Лучшим бомбардиром стал нигерийский легионер Стефен Альфред, который забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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Видео: Беларуская федэрацыя футбола, монтаж: Алексей Скрынников