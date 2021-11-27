Почему в семейных парах со временем становится меньше секса и что с этим нужно делать. Разговор с сексологом

Так бывает: живёт пара долго и счастливо, вот только секса у них с каждым годом всё меньше и меньше. И непонятна причина, почему страсть поутихла. Вроде и любят друг друга, и ценят. Очень часто это даже не является большой проблемой для обоих, но всё же вселяет беспокойство. Начинаются вопросы: «Я уже не такая желанная?», «Я уже не такой мачо?». Партнёры ищут причины в себе и друг в друге. Все эти размышления могут завести очень далеко — к неприятным выводам и неосторожным поступкам.

Чем отличается вспышка страсти в начале отношений между мужчиной и женщиной от долгого умеренного горения после? Убивает ли «бытовуха» сексуальное желание и почему либидо так быстро тает (у многих уже через пару лет совместной жизни)? Может ли такое угасание стать причиной измен? Onliner поговорил об этом всём с Василием Шевляковым, сексологом-психотерапевтом, специалистом Республиканского сексологического центра.

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«Любовь рано или поздно уходит»

— Давайте сразу по существу. В чём причина того, что в отношениях приглушается страсть? Какой механизм работает?

— Всё в процессе рождения привязанности и возникновения любви довольно логично. Обычно это начинается с готовности к отношениям, затем наступает зарождение влюблённости, потом — сама влюблённость. В протекании этих клёвых, ярких и сладострастных чувств всегда есть цикличность. Как бы нам ни хотелось остановить момент, он всё равно пройдёт. Рано или поздно мы выходим на следующие этапы, когда чувства немного теряют интенсивность, дофамин и норадреналин работают не так ярко, а серотонин уже не сильно спасает. Начинается период, когда мы неожиданно для себя обращаем внимание на какие-то раздражающие нас особенности, привычки партнёра. По сути, происходит разрушение идеализации, в которой мы находились, когда горели страстью.

Это очень важный этап, и в зависимости от того, как вы его прошли, будет выстраиваться будущее пары. Может быть, она перерастёт в зрелую любовь, качественное партнёрство или хотя бы будет стремиться к этому. А может случиться так, что вместе с угасанием влюблённости пропадёт интерес, и дальше всё зависит только от того, насколько гармонично получится расстаться.

Сейчас я скажу неприятную для многих вещь: любая любовь рано или поздно проходит. Это опять-таки циклы: «пик», который мы ощущаем как вершину счастья, заканчивается кризисом. Пережив его и оставшись вместе, пара получает новую любовь, но каждый раз она уже немного другая. Отсюда и рождается понятие зрелости пары: она прошла через ряд кризисов, которые изменили любовь в сторону большего доверия, уважения, ощущения безопасности. При этом союз всё меньше основывается на физиологии, страсти, гормональных выбросах.

— А с сексом что происходит?

— То же самое, что и с парой. Пока мы влюблены, там всё горит и дымится. Проходя через кризисы, сексуальность претерпевает ряд сложных изменений. Из-за потери близости и доверия, увеличения дистанции снижаются влечение и возбуждение, может возникнуть раздражение в отношении партнёра, вплоть до отвращения. Либо секс на какое-то время может стать заменителем качественного общения, но обычно в этом случае всё заканчивается ещё быстрее.

Если же пара смогла пройти «штормы» и вырастила зрелую любовь, сексуальность, как правило, теряет свою животную необузданность и интенсивность, но приобретает другие, очень важные фишечки. Например, в паре становятся доступны эксперименты, яркие и качественные переживания уже не страсти, а близости друг с другом. Супруги живут уже не серией из гормональных всплесков, а познавая сексуальность другого человека.

И качественно такая близость намного более глубокая, томная, проникновенная, неторопливая. Она имеет тонкий вкус. Ведь во время влюбленности не до гурманства, это скорее похоже на поход в ресторан фастфуда, где все съедается без остатка. Безумно хочется, потому что очень голодный.

— Получается, сравнивая свою сексуальность на старте с сексуальностью в период зрелых отношений, мы поступаем не совсем правильно?

— Да, таким особенно грешат мужчины. Потому что существует социальный и гендерный стереотип: мужчина всегда должен хотеть. Но, к сожалению, годы никого не щадят, и если до 30 наша сексуальность развивается и доигрывает определённые важные этапы, то после организм потихоньку начинает включать механизм экономии энергии, и появляется такое понятие, как «избирательная сексуальность». По большому счёту количество переходит в качество.

Кроме того, возникает момент, связанный с особенностью развития сексуальности нашего организма: так называемый условный физиологический ритм. Через какое-то время в паре с учётом характеров, половой конституции обоих партнёров их сексуальная активность приобретает довольно стабильный характер в плане интенсивности и качества. Это не значит, что всё будет ровно в полдесятого строго в среду и пятницу, скорее это говорит о том, что в целом пара настолько хорошо подстроилась под биологические ритмы друг друга, что её устраивает определённое количество секса. Редко его больше, чем надо, но редко и меньше.

Но при этом всплеск может случиться, если пара, например, поехала на отдых к морю, где расслабленная, комфортная и романтическая обстановка. Там страсть может опять вскипеть. Но надо понимать: как только вы вернётесь в суету обыденной жизни, то вполне закономерно выйдете на стабильное «плато». И в общем-то, это хорошо, если, конечно, нет завышенных ожиданий, которые в этом месте всё портят.

Чего ждут от секса мужчина и женщина

— Часто ли к вам обращаются пары с проблемой, что угасла сексуальность в браке?

— Действительно, это довольно частый запрос, и, как показывает практика (моя и моих коллег), более 80% таких обращений в итоге оказываются совершенно не про секс и сексуальность. Это про кризис взаимоотношений, который пара по каким-то причинам не в состоянии пройти. Получается, что в итоге мы выходим на простые, базовые вещи: умение договариваться, слушать друг друга, доверие.

Если же вопрос всё-таки в сексе, то, как правило, речь может идти о нестыковке темпераментов: она хочет нежности, интимности, качества предварительных ласк и размеренности, а у него стереотип, что если не довести жену быстренько до трёх оргазмов, то не стоило и начинать. Хотя и это вопрос взаимопонимания.

В нашей культуре договариваться не сильно-то и учат. А уж грамотно говорить про какие-то сексуальные трудности и предпочтения — тем более. Я уже не вспоминаю про какие-то нестандартные просьбы в сексуальном плане, это вообще отдельный камень преткновения.

— Можно ли сказать, что такое «охлаждение» — основная причина измен? Ведь, как правило, на это ссылаются те, кто начинает изменять?

— На самом деле такое бывает редко.

Практика показывает, что мужчины в большинстве случаев идут в адюльтер потому, что им очень важна обратная связь о своих сексуальных возможностях: удовлетворённость, включённость женщины в сексуальный контакт, благодарность и, что уж тут скрывать, чисто техническая оценка возможностей из серии «быстрее, выше, сильнее».

Получить её он может только от женщины, и, если она по каким-то причинам эту связь не предоставляет, он какое-то время будет страдать, а после, вероятно, пойдёт за подтверждением своей мужественности и фертильности к другой.

— А что касается женщин?

— Они изменяют немного по иным причинам. Желание уйти на сторону может возникнуть, когда им эмоционально скупо и сухо в отношениях. И если для мужчин важна «техническая» сторона вопроса секса, то женщин волнует психологический аспект: женственность, желанность, сексапильность, её красота и так далее. И конечно, если мужчина по каким-то причинам (чаще всего в силу незнания либо отсутствия опыта) женщине этого не даёт, она будет добирать это на стороне, и какой-нибудь грамотный обольститель может этим сманипулировать.

Чаще всего кто-то из пары уходит в измену не во время кризиса, а скорее в период, когда оба игнорируют определенные сложные переживания, делают вид, что ничего не происходит, накапливая тем самым напряжение и неудовлетворенность. В такой период действительно возникает сексуальное неудовлетворение партнером.

Но даже в этом случае пары пытаются что-то делать — криво, косо, неловко, но пытаются.

— Одним из таких способов часто как раз и называют измену. Может ли она обновить страсть? Как это работает и к чему ведёт?

— Измена действительно может повысить страсть в отношениях — в первую очередь за счёт чувства вины, которое один партнёр испытывает по отношению к другому. Изменивший будет более внимательным, чутким, если хотите старательным, прилагая усилия к тому, чтобы загладить вину. Конечно же, не надолго его хватит.

А второе — если в паре уже отсутствует близость, начинает делать своё дело чистая биология. Переживания и подтверждения, которые человек получает во время секса на стороне, временно значительно повышают либидо. И с этим либидо он идёт в семью.

Но есть маленький нюанс. Страсть ненадолго повышается, но не повышается интерес друг к другу, близость, доверие, и всё очень быстро не только откатится на исходную, но, скорее всего, ещё больше просядет. Очень хорошо этот момент был раскрыт в фильме «Красота по-американски» — если не видели, обязательно посмотрите, чтобы понять, о чём я сейчас говорю.

Рецепты: базовые и «кривые-косые»

— Какие другие «кривые-косые» способы применяют пары, дают ли они результаты?

— Во-первых, пытаться брать не качеством, а количеством, используя сторонний инструментарий, накупив игрушек, устраивая ролевые игры. Всё это на какое-то время включает любопытство, но, как правило, долго не работает, если не решена основная проблема.

Во-вторых, существует идея о том, что затухнувшую сексуальность можно возродить, привлекая кого-то со стороны. Я имею в виду свободные, свингерские, полиаморные отношения и так далее. По целому ряду причин построить такие отношения качественно очень сложно, поэтому результат в большинстве случаев получается так себе. Хотя есть и исключения из правил, это тоже надо учитывать.

В-третьих, пытаются разделить функционал: есть семья, а есть любовница (любовник). Сексуальные желания и потребности удовлетворяются на стороне, а семья остаётся для быта, комфорта, воспитания детей. Такая схема тоже может работать достаточно долго — до момента, пока одна из сторон не получает подтверждение наличия любовника (любовницы).

— Вы интересно подчеркнули: не «узнает», а «получает подтверждение»…

— Люди, как правило, не идиоты, и, если у партнёра кто-то появляется, это чувствуется. Человек получает новый опыт на стороне, который волей-неволей использует в семье. Меняются его энергетика, запах, телесные отношения… Подозрение, как правило, возникает скоро, но далеко не все готовы смело и беспристрастно смотреть на ситуацию. Часто просто хочется спокойствия и комфорта, и жертва адюльтера закрывает глаза на признаки тревожных событий, пока не получит прямое подтверждение.

— Как вы помогаете решить проблему с угасшей страстью? Какие есть «базовые рецепты»?

— Первое, что точно предстоит сделать такой паре, — это развернуться навстречу и попробовать понять, какие очень важные потребности друг друга они не удовлетворяют в настоящее время. Второе — это напомнить, как важно разговаривать, обсуждать важные проекты, в том числе касающиеся секса. Некоторым надо не просто напоминать, приходится учить «с нуля». Третье — я помогаю пройти путь к пониманию своей собственной сексуальности. Ведь если я себя не очень-то понимаю, как я могу понять партнёра?

К сожалению, с учётом довольно низкой сексуальной культуры и воспитания в нашей стране люди очень часто входят в отношения, не имея полноценного представления о своей сексуальности.

Вишенка на торте — определённые навыки, упражнения, ресурсы, которые можно использовать для того, чтобы понимать, как происходит сексуальная близость, и реализовывать её в каком-то более высоком качестве.

— Кто-то после этого отмахнётся, пойдет купит «Камасутру» и начнёт прогонять её от первой до последней позы…

— Вот это скорее опять чисто технический момент, он не так важен. Мы же говорим про эмоциональную близость, понимание телесных реакций, эмпатию и чуткость к партнёру. В идеале этот опыт мы должны были приобретать в детском и подростковом возрасте, но не получили его из-за давления социума, стереотипов и ограничений.

— По каким признакам становится понятно, что проблемы с сексуальностью в паре очень серьёзные?

— Это относительные триггеры, но они всё же есть. Первый — партнёр полностью исчезает из сексуальных и эротических фантазий и снов. Второй — появляется непереносимость его телесных реакций и телесной продукции, в первую очередь запаха. Третий — партнёр всё чаще возникает в воспоминаниях, нежели в планах на будущее или текущей реальности.

Все эти триггеры — важный повод задуматься о качестве ваших отношений и их перспектив. Вполне вероятно, что любовь и отношения (в том числе сексуальные) идут к закату.