Дед Мороз ждёт от детей писем и поздравлений. «Кур'ер» напоминает родителям про новогоднюю акцию

Виктория Капская
-
0
Дед Мороз ждёт от детей писем и поздравлений, Слуцк
Вот такие рисунки получал Дедушка Мороз от маленьких случчан в прошлом году. Рисунок прислала Валерия Севрук

Дорогие родители, Дед Мороз газеты «Кур'ер» ждёт писем от ваших детишек. Он хочет узнать, что хорошего они сделали в 2021 году и какие подарки хотят увидеть под ёлкой. Письма принимаются до 20 декабря включительно.

Авторы интересных посланий получат подарки от Дедушки Мороза.

Реклама

Уже скоро мы начнём вас знакомить с партнёрами акции. Если вы хотите сделать доброе дело и поучаствовать в создании волшебного праздника для детей, звоните: (8 033) 318 99 30 (Виктория).

Условия конкурса

1. В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет пи­сать — принимаем видео.

2. В письме или видеопосла­нии Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

  • имя, фамилия ребёнка, возраст;
  • рассказ о себе: что интересного с ним случилось в уходящем году, как себя вёл, как учился, кому и как помогал, что хорошего и не очень сделал;
  • какой подарок желает к Новому году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);
  • поздравление с насту­пающим Новым годом.

3. В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

  • на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
  • на электронный адрес: vika@kurjer.info;
  • приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

  • на электронную почту: vika@kurjer.info;
  • в Instagram @kurjer;
  • на Viber (+375 33) 318 99 30.