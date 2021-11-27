В этот понедельник, 22 ноября, пятерых военнослужащих 1-го радиотехнического центра 2287-го отдельного радиотехнического батальона 8-й радиотехнической бригады коллеги торжественно проводили «на гражданку». Трое из парней рассказали «Кур'еру», как им служилось, изменила ли их армия и что они планируют делать дальше.

Никита Седов

Гомель, служил год, до армии выучился на инженера-программиста

Дмитрий Синегрибов

Гомель, служил год, до армии работал инженером-строителем

Кирилл Сыса

Ольшаны, служил полтора года, до армии занимался частным бизнесом (выращивал овощи)

В целом служилось неплохо. У меня была хорошая физическая подготовка до армии, поэтому мне было не тяжело. К жизни в казарме привык быстро, буквально за неделю-две. Со всеми познакомился, адаптировался и уже был как дома. На «граж­данке» я успел поработать, поэтому к раннему подъёму и распорядку дня не пришлось привыкать. Больше всего скучал по домашней еде. Дома планирую найти работу по специальности.Я знал, что меня ждёт в армии, потому что у меня был пример: старший брат тоже служил в этой части. Здесь я дежурил сутки через сутки. Кормили нормально. С родными созванивался каждый вечер. Скучал. У меня есть жена. Когда меня призвали, она переехала к матери. Армия дала новые навыки, но они вряд ли пригодятся в моей работе. Дома я на время вернусь на прежнюю работу, потом буду искать другую.Дома я отдыхал больше, чем в армии. Здесь я был водителем, ездил постоянно. Что умел дома, то делал и здесь. Доволен, что служба закончилась. Но буду скучать по коллективу. Будем созваниваться, навещать друг друга. Во мне за эти полтора года ничего не изменилось.