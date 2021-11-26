Во вторник, 30 ноября, в Слуцке состоится акция-конкурс «Виртуоз руля» на звание лучшего водителя категории «В». Одним из подарков станет автомобильный холодильник, пишет МЛЫН.BY.

Акция-конкурс «Виртуоз руля» в Слуцке будет проходить в рамках республиканской профилактической акции «Зимние шины — безопасность для машины». Мероприятие организуют управление ГАИ УВД Миноблисполкома совместно с отделом ГАИ Слуцкого РОВД и организационной структурой ДОСААФ. Цель акции — предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период, пропаганда использования зимних шин, подготовка автомобилей к эксплуатации в зимних условиях.

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Конкурс будет проходить в три этапа:

Теоретический экзамен по Правилам дорожного движения. Блиц-опрос на тему эксплуатации транспортного средства в зимний период и технической характеристики автомобиля. Практический экзамен по вождению машины.

«Конкурс в Слуцке — уникальный. Он будет проходить только в этом городе Минской области, — отмечает Екатерина Сильченко, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома. — Какие именно сувениры и подарки мы приготовили для участников и победителя, пока секрет. Скажу только, что одним из подарков станет автомобильный холодильник, так что слуцким водителям есть за что побороться».

Мероприятие состоится 30 ноября в Слуцке на стадионе ДОСААФ на улице Ленина, 331. Начало в 12.00. Акция продлится примерно три часа, до 15.00.