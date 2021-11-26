Ветерану ВОВ Михаилу Дзюбе исполнилось 100 лет. Он рассказал о войне, любви и жизни в Слуцке

Отдел новостей
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Михаил Дзюба — настоящий казак. В свои 100 лет он поражает гордой осанкой, красивой, правильной речью и великолепной памятью. О том, как у Михаила сложилась жизнь, написал «Слуцкі край».

Из потомственных казаков

— По характеру я неугомонный, я и на свет то появился на кукурузном поле, не дождавшись более благоприятных условий, — шутит Михаил Тихонович. — Мама в тот день вместе с другими женщинами трудилась на уборке кукурузы. Случилось это 26 ноября 1921 года в казацкой станице Березовка на Кубани, где жили мои родители. Мой отец — потомственный донской казак Тихон Захарович Дзюба.

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Ветерану ВОВ Михаилу Дзюбе исполнилось 100 лет. Он рассказал о войне, любви и жизни в Слуцке

21 июня 1941 года выпускник Градовиковской школы Михаил Дзюба вместе с одноклассниками встречал рассвет, как казалось тогда юношам и девушкам, нового дня светлой, счастливой самостоятельной жизни. Но после Великой Отечественной войны из 30 одноклассников Михаила Дзюбы, ушедших на фронт, домой вернулись только 10.

Ветерану ВОВ Михаилу Дзюбе исполнилось 100 лет. Он рассказал о войне, любви и жизни в Слуцке

Первый бой и первая награда

22 июня Михаил отправился в военкомат — хотел записаться добровольцем на фронт. Однако его отправили домой, сказали: «Погодь, казак, ещё навоюешься». В июле 1941-го отец получил повестку на фронт. В семье Дзюбы кроме Михаила было ещё четверо маленьких детей, мать Миши сама упросила военкома забрать в армию с отцом старшего сына: так легче ей будет, а отец за парнем присмотрит. Отца и сына направили в кавалерию.

Войну Михаил Тихонович помнит до мельчайших подробностей, говорит, даже до запахов, ведь страшное, увы, не забывается. В городе Сальск Ростовской области, где на железнодорожной станции готовили лошадей для отправки в эшелонах, Михаил попал под бомбёжку.

Ветерану ВОВ Михаилу Дзюбе исполнилось 100 лет. Он рассказал о войне, любви и жизни в Слуцке
Лейтенант М. Дзюба и капитан П. Кулаков.
— Это был кромешный ад — кругом кровь, вперемешку искорёженные трупы людей и лошадей… Много земляков тогда погибло, из 340 лошадей уцелели 17, — вспоминает Михаил. — От увиденного можно было обезуметь.

Первый бой с немецко-фашистскими захватчиками командир орудия 47 конно-артиллерийского дивизиона Михаил Дзюба принял под станицей Семикаракорской. Признаётся, было страшно, от жары и ужаса к телу липла гимнастёрка, пот заливал глаза. Но, пожалуй, больше смерти боялся «промазать», ведь опыта в артиллерийском деле было маловато. Приближались немецкие танки, 400, 300, 50 метров… Огонь! Это уже потом Миша узнал, что на дальнем расстоянии танк «не видит» противника и что лучшая дистанция для поражения этой машины — 50−70 метров. Надёжнее всего стрелять по гусеницам танка, а затем — быстро менять место дислокации, значит, тащить её, родимую — 1 750-килограммовую пушку — под обстрелом и бомбёжкой на себе. С этой задачей справлялись 4 паренька орудийного расчёта.

В том бою Михаилу осколком раздробило фалангу пальца на левой руке, он как мог перебинтовал руку и продолжал сражаться. В госпиталь Миша не пошёл, после боя завхоз батареи отрезал обычным ножом болтавшуюся на кожице часть пальца — вот и вся хирургия. Но в тот день Михаил был бесконечно счастлив: батарея подбила 22 вражеских танка! Однако из 12 наших орудий осталось только три, в том числе Миши Дзюбы.

Первую свою награду — медаль «За отвагу» — он получил за бой возле села Белая Глина (Краснодарский край). Было стратегически важно не пропустить немецкие танки. Михаил и его товарищи с первого выстрела поразили вражеские машины.

Из артиллеристов — в танкисты

— Смерти боятся все, — говорит Михаил Тихонович. — Только желание Родину защитить было сильнее, важнее страха. Мы не считали себя героями, просто делали всё возможное и невозможное, чтобы вернуть свободу, мир на родной земле.

На войне Михаил Тихонович был дважды ранен, тяжело контужен. Во время бомбёжки под посёлком Матвеев Курган (Ростовская область) примерно в 40 метрах от Михаила разорвалась 250-килограммовая бомба. Из ушей, носа и рта юноши шла кровь, он долго был без сознания, его даже причислили к мёртвым. Первое, что услышал, когда очнулся: «Так он же дышит!». В госпиталь снова не пошёл, выздоравливал сам, но оглох на левое ухо.

За военное время Михаилу Дзюбе довелось послужить не только в кавалерии, артиллерии, но и научиться собирать танки, воевать на них. В июне 1942 года в составе группы из 60 человек Михаил был направлен в 24-й фронтовой учебный танковый корпус, проходил обучение в Сталинградском танковом училище и служил в составе 16-й танковой роты в Кургане. Будучи курсантом Харьковского танкового училища, вместе с товарищами из разбитых Т-34 собирал новые танки. Только за первую половину лета 1944 года курсанты восстановили 36 танков. На одном из них Михаил Дзюба написал «За Родину!».

Горел в танке в 1943 году в бою под Мамаевым Курганом. Чтобы выбраться из пылающей машины, Михаил хватался за раскалённый металл, обгорели спина и руки, но остался жив…

Победу Михаил Дзюба встретил под Кёнигсбергом, где воевал на 3-м Белорусском фронте в составе 5-й Гвардейской танковой армии. Что помнится о том потрясающем майском дне? Волны Балтийского моря и счастье людей, отвечает ветеран.

О любви

Война нанесла Михаилу, как и многим другим людям, не только физические, но и душевные раны. В санитарном вагоне под бомбёжкой в 1941 году погибла его первая, ещё школьная, романтическая любовь — девушка Лена. С ней Михаил мечтал о прекрасном будущем, дальнейшей учёбе, молодые люди очень хотели быть похожими на героев фильма «Если завтра война»…

Ветерану ВОВ Михаилу Дзюбе исполнилось 100 лет. Он рассказал о войне, любви и жизни в Слуцке
Михаил Дзюба с женой Тамарой
Свою будущую красавицу-жену Тамару Михаил Дзюба встретил уже в мирное время, в Слуцке, куда в 1947 году был направлен на службу в 32-й танковый полк. Когда танкисты въезжали в город, Михаил приметил очаровательную девушку, бросившую ему букетик цветов. Потом встретились на танцах в Доме офицеров. Тамара работала секретарём-машинисткой в сельскохозяйственном отделе Слуцкого райисполкома, была очень чуткой и доброй девушкой. Сердце Миши снова ожило, наполнилось любовью.

Вместе они прожили 52 года, к сожалению, любимой супруги уже давно нет в земной жизни… У Михаила Тихоновича сын Евгений и дочь Алла, двое внуков и двое правнуков. Много лет рядом с отцом заботливая дочь Алла. «Она мой ангел-хранитель», — говорит ветеран.

«Не намерен останавливаться!»

Кроме медали «За отвагу», Михаил Тихонович Дзюба награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», другими наградами.

Служил в Слуцке до 1954 года, на некоторое время был командирован на Чукотку. После демобилизации в звании майора получил два высших образования по профессиям экономиста и педагога. 32 года Михаил Тихонович проработал преподавателем начальной военной подготовки в средних школах № 2, 9. И в военное, и в мирное время принимал активное участие в общественной жизни, бел секретарём первичной комсомольской организации батареи, членом КПСС, увлекался литературой, пел в хоре. 111 его учеников выбрали профессию военного.

Ветерану ВОВ Михаилу Дзюбе исполнилось 100 лет. Он рассказал о войне, любви и жизни в Слуцке

Михаил Тихонович с болью говорит о неправомерности политики ряда западных стран по отношению к Беларуси, которая стала для него родиной, о бесчеловечности Польши к беженцам на белорусско-польской границе.

— Жаль, глаза подводят, не могу читать, телевизор только слушаю, — сетует ветеран, — жаль, что по этой причине не могу так часто, как прежде, встречаться со школьниками, бывать в трудовых коллективах.

Ветерану ВОВ Михаилу Дзюбе исполнилось 100 лет. Он рассказал о войне, любви и жизни в Слуцке
Фото: «Слуцкі край»
На вопрос о секрете долголетия Михаил Тихонович отвечает коротко: «Трудиться надо, двигаться, не сидеть на месте, не унывать, как бы тяжко не было».

— Знакомая цыганка моей бабушки когда-то нагадала, что я проживу долгую жизнь. Бабушка Татьяна Степановна прожила 102 года, вот и я не намерен сдаваться, останавливаться. Очень хочется узнать, какая будет жизнь дальше, — говорит Михаил Тихонович.

Обновлено в 12.35, 26 ноября: в публикацию внесены уточнения.