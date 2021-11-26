Ветерану ВОВ Михаилу Дзюбе исполнилось 100 лет. Он рассказал о войне, любви и жизни в Слуцке

Михаил Дзюба — настоящий казак. В свои 100 лет он поражает гордой осанкой, красивой, правильной речью и великолепной памятью. О том, как у Михаила сложилась жизнь, написал «Слуцкі край».

Из потомственных казаков

— По характеру я неугомонный, я и на свет то появился на кукурузном поле, не дождавшись более благоприятных условий, — шутит Михаил Тихонович. — Мама в тот день вместе с другими женщинами трудилась на уборке кукурузы. Случилось это 26 ноября 1921 года в казацкой станице Березовка на Кубани, где жили мои родители. Мой отец — потомственный донской казак Тихон Захарович Дзюба.

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21 июня 1941 года выпускник Градовиковской школы Михаил Дзюба вместе с одноклассниками встречал рассвет, как казалось тогда юношам и девушкам, нового дня светлой, счастливой самостоятельной жизни. Но после Великой Отечественной войны из 30 одноклассников Михаила Дзюбы, ушедших на фронт, домой вернулись только 10.

Первый бой и первая награда

22 июня Михаил отправился в военкомат — хотел записаться добровольцем на фронт. Однако его отправили домой, сказали: «Погодь, казак, ещё навоюешься». В июле 1941-го отец получил повестку на фронт. В семье Дзюбы кроме Михаила было ещё четверо маленьких детей, мать Миши сама упросила военкома забрать в армию с отцом старшего сына: так легче ей будет, а отец за парнем присмотрит. Отца и сына направили в кавалерию.

Войну Михаил Тихонович помнит до мельчайших подробностей, говорит, даже до запахов, ведь страшное, увы, не забывается. В городе Сальск Ростовской области, где на железнодорожной станции готовили лошадей для отправки в эшелонах, Михаил попал под бомбёжку. — Это был кромешный ад — кругом кровь, вперемешку искорёженные трупы людей и лошадей… Много земляков тогда погибло, из 340 лошадей уцелели 17, — вспоминает Михаил. — От увиденного можно было обезуметь.

Первый бой с немецко-фашистскими захватчиками командир орудия 47 конно-артиллерийского дивизиона Михаил Дзюба принял под станицей Семикаракорской. Признаётся, было страшно, от жары и ужаса к телу липла гимнастёрка, пот заливал глаза. Но, пожалуй, больше смерти боялся «промазать», ведь опыта в артиллерийском деле было маловато. Приближались немецкие танки, 400, 300, 50 метров… Огонь! Это уже потом Миша узнал, что на дальнем расстоянии танк «не видит» противника и что лучшая дистанция для поражения этой машины — 50−70 метров. Надёжнее всего стрелять по гусеницам танка, а затем — быстро менять место дислокации, значит, тащить её, родимую — 1 750-килограммовую пушку — под обстрелом и бомбёжкой на себе. С этой задачей справлялись 4 паренька орудийного расчёта.

В том бою Михаилу осколком раздробило фалангу пальца на левой руке, он как мог перебинтовал руку и продолжал сражаться. В госпиталь Миша не пошёл, после боя завхоз батареи отрезал обычным ножом болтавшуюся на кожице часть пальца — вот и вся хирургия. Но в тот день Михаил был бесконечно счастлив: батарея подбила 22 вражеских танка! Однако из 12 наших орудий осталось только три, в том числе Миши Дзюбы.

Первую свою награду — медаль «За отвагу» — он получил за бой возле села Белая Глина (Краснодарский край). Было стратегически важно не пропустить немецкие танки. Михаил и его товарищи с первого выстрела поразили вражеские машины.

Из артиллеристов — в танкисты

— Смерти боятся все, — говорит Михаил Тихонович. — Только желание Родину защитить было сильнее, важнее страха. Мы не считали себя героями, просто делали всё возможное и невозможное, чтобы вернуть свободу, мир на родной земле.

На войне Михаил Тихонович был дважды ранен, тяжело контужен. Во время бомбёжки под посёлком Матвеев Курган (Ростовская область) примерно в 40 метрах от Михаила разорвалась 250-килограммовая бомба. Из ушей, носа и рта юноши шла кровь, он долго был без сознания, его даже причислили к мёртвым. Первое, что услышал, когда очнулся: «Так он же дышит!». В госпиталь снова не пошёл, выздоравливал сам, но оглох на левое ухо.

За военное время Михаилу Дзюбе довелось послужить не только в кавалерии, артиллерии, но и научиться собирать танки, воевать на них. В июне 1942 года в составе группы из 60 человек Михаил был направлен в 24-й фронтовой учебный танковый корпус, проходил обучение в Сталинградском танковом училище и служил в составе 16-й танковой роты в Кургане. Будучи курсантом Харьковского танкового училища, вместе с товарищами из разбитых Т-34 собирал новые танки. Только за первую половину лета 1944 года курсанты восстановили 36 танков. На одном из них Михаил Дзюба написал «За Родину!».

Горел в танке в 1943 году в бою под Мамаевым Курганом. Чтобы выбраться из пылающей машины, Михаил хватался за раскалённый металл, обгорели спина и руки, но остался жив…

Победу Михаил Дзюба встретил под Кёнигсбергом, где воевал на 3-м Белорусском фронте в составе 5-й Гвардейской танковой армии. Что помнится о том потрясающем майском дне? Волны Балтийского моря и счастье людей, отвечает ветеран.

О любви

Война нанесла Михаилу, как и многим другим людям, не только физические, но и душевные раны. В санитарном вагоне под бомбёжкой в 1941 году погибла его первая, ещё школьная, романтическая любовь — девушка Лена. С ней Михаил мечтал о прекрасном будущем, дальнейшей учёбе, молодые люди очень хотели быть похожими на героев фильма «Если завтра война»… Свою будущую красавицу-жену Тамару Михаил Дзюба встретил уже в мирное время, в Слуцке, куда в 1947 году был направлен на службу в 32-й танковый полк. Когда танкисты въезжали в город, Михаил приметил очаровательную девушку, бросившую ему букетик цветов. Потом встретились на танцах в Доме офицеров. Тамара работала секретарём-машинисткой в сельскохозяйственном отделе Слуцкого райисполкома, была очень чуткой и доброй девушкой. Сердце Миши снова ожило, наполнилось любовью.

Вместе они прожили 52 года, к сожалению, любимой супруги уже давно нет в земной жизни… У Михаила Тихоновича сын Евгений и дочь Алла, двое внуков и двое правнуков. Много лет рядом с отцом заботливая дочь Алла. «Она мой ангел-хранитель», — говорит ветеран.

«Не намерен останавливаться!»

Кроме медали «За отвагу», Михаил Тихонович Дзюба награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», другими наградами.

Служил в Слуцке до 1954 года, на некоторое время был командирован на Чукотку. После демобилизации в звании майора получил два высших образования по профессиям экономиста и педагога. 32 года Михаил Тихонович проработал преподавателем начальной военной подготовки в средних школах № 2, 9. И в военное, и в мирное время принимал активное участие в общественной жизни, бел секретарём первичной комсомольской организации батареи, членом КПСС, увлекался литературой, пел в хоре. 111 его учеников выбрали профессию военного.

Михаил Тихонович с болью говорит о неправомерности политики ряда западных стран по отношению к Беларуси, которая стала для него родиной, о бесчеловечности Польши к беженцам на белорусско-польской границе.

— Жаль, глаза подводят, не могу читать, телевизор только слушаю, — сетует ветеран, — жаль, что по этой причине не могу так часто, как прежде, встречаться со школьниками, бывать в трудовых коллективах. На вопрос о секрете долголетия Михаил Тихонович отвечает коротко: «Трудиться надо, двигаться, не сидеть на месте, не унывать, как бы тяжко не было».

— Знакомая цыганка моей бабушки когда-то нагадала, что я проживу долгую жизнь. Бабушка Татьяна Степановна прожила 102 года, вот и я не намерен сдаваться, останавливаться. Очень хочется узнать, какая будет жизнь дальше, — говорит Михаил Тихонович.

Обновлено в 12.35, 26 ноября: в публикацию внесены уточнения.