Ремонт путей. 29, 30 ноября и 1, 2 декабря отменяются рейсы некоторых региональных поездов, следующих через Слуцк

В связи с проведением ремонтных работ 29, 30 ноября и 1, 2 декабря на участке Слуцк — Старые Дороги — Слуцк отменяются поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции Слуцк.

Отменяются рейсы:

Реклама

№ 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08);

Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08); № 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).