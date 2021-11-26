Ремонт путей. 29, 30 ноября и 1, 2 декабря отменяются рейсы некоторых региональных поездов, следующих через Слуцк

В связи с проведением ремонтных работ 29, 30 ноября и 1, 2 декабря на участке Слуцк — Старые Дороги — Слуцк отменяются поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции Слуцк.
Отменяются рейсы:
- № 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08);
- № 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).
Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.