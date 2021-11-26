Чтобы могли быстрее приезжать на вызов… Медикам в Копыльском районе подарили скутер

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Чтобы могли быстрее приезжать на вызов... Медикам в Копыльском районе подарили скутер, Слуцк
Фото: Профсоюз здравоохранения Беларуси

Новый скутер купили фельдшеру Комсомольского ФАПа, чтобы он смог быстрее добираться до своих пациентов. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на сайт Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Спонсорскую помощь в размере 6000 рублей отраслевой профсоюз выделил на укрепление технической базы: часть пойдёт в Копыльскую ЦРБ на покупку «данного компактного и мобильного транспортного средства» для фельдшера, часть — в Мядельскую ЦРБ на новый аппарат ЭКГ.

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«В настоящее время отсутствие скутера затрудняет оказание Комсомольским ФАПом, обслуживающим 463 человека в радиусе 17,2 км, неотложной медицинской помощи», — сообщают в профсоюзе.

Маленький пункт первой помощи

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) — ближайшее для сельских жителей медицинское подразделение, куда они могут обратиться за медпомощью. Обычно ФАПы работают в небольших населённых пунктах с числом жителей от 700 человек и расстоянием в 3−5 км для ближайшего учреждения здравоохранения побольше.

В идеале в ФАПе должны работать:

  • заведующий-фельдшер;
  • акушерка со средним медицинским образованием;
  • акушерка (патронажная медицинская сестра) со средним медицинским образованием;
  • санитарка.

Помещение, в котором располагается ФАП, должно состоять не менее чем из 3-х комнат. Во многих из них есть несколько коек для рожениц, а также (в отдельном помещении) для временной изоляции инфекционных больных.

В таких небольших пунктах скорой помощи должно быть всё для того, чтобы в случае чего фельдшер мог оказать неотложную (иногда экстренную) помощь.

В некоторых ФАПах побольше на вооружении у медиков имеются машины, чтобы оперативно добраться до пациентов из близлежащих районов. Кто-то вынужден ездить на велосипеде, а многие врачи, отработавшие не один год в деревнях, помнят ещё те времена, когда к своим пациентам могли добираться на подводе с лошадьми.