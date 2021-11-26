Чтобы отопительный сезон прошёл безопасно. Памятка для случчан

Согласно действующим Правилам пользования газом в быту, работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газоиспользующего оборудования осуществляются специалистами газоснабжающих организаций либо сервисных центров.

Проточные водонагреватели (колонки) и отопительное газовое оборудование (котлы) необходимо обслуживать один раз в год (если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации).

Реклама

В обязательном порядке подлежат периодической проверке и прочистке дымовые и вентиляционные каналы:

отопительное газовое оборудование независимо от материала, из которого они изготовлены — перед отопительным сезоном;

проточные газовые водонагреватели в зависимости от материала, из которого они изготовлены: кирпичные — 4 раза в год; асбестоцементные, гончарные, стальные, из жаростойкого бетона — не реже одного раза в год.

Также после каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.

Хочется напомнить, что в зимнее время необходимо не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха осматривать оголовки дымовых каналов, чтобы предотвратить их обмерзание и закупорку.

Одним из опасных явлений при эксплуатации газоиспользующего оборудования является обратная тяга. Это происходит, когда продукты сгорания вместо того, чтобы выходить на улицу, идут обратно в помещение. Это явление опасно тем, что угарный газ, попадая в помещение, может вызвать отравление и даже смерть. Чтобы не допустить обратной тяги в дымоходе, необходимо:

Перед началом отопительного сезона прочищать дымовые каналы.

Если чувствуется недостаток притока воздуха в помещение, где работает газовый котёл, можно открыть двери и окна для проветривания.

Иногда необходимо утеплять дымоходы, чтобы угарный газ при движении не остывал и скорость движения продуктов сгорания не уменьшалась.

При необходимости следует удлинить трубу дымохода на требуемую высоту. Наличие участков с наклоном или в горизонтальном направлении ухудшает тягу.

Во избежание несчастных случаев потребителям газа необходимо сообщать в газоснабжающую организацию обо всех неисправностях и повреждениях газопроводов, газоиспользующего оборудования, автоматики безопасности и иных нарушениях, возникающих при пользовании газом.

Соблюдайте правила — берегите себя и своих близких!