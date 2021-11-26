Подорожал картофель. Среди закаток, которые предлагают местные жители, можно найти консервированный борщ или рассольник. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 12 часов четверга, 25 ноября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,55 рубля за 1 килограмм

Брокколи — 5 рублей

Помидоры — 1,8−3 рубля за 1 килограмм

Огурцы большие — 4,5 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,2 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Тыква — 2 рубля за 1 килограмм

Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.

Фрукты

Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 4−5 рублей за 1 килограмм

Грейпфрут — 3,8 рубля за 1 килограмм

Мандарины — 5 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 2 рубля за 1 килограмм (антоновка)

Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм

Виноград — 3,8 рубля за 1 килограмм

Лимоны — 4,8 рубля за 1 килограмм

Киви — 6 рублей за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Гранат — 6 рублей за 1 килограмм

Финики — 5 рублей за 1 килограмм

Хурма — 5 рублей за 1 килограмм.

Ягоды

Шиповник сушёный — 5 рублей за 5 литров

Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов.

Приправы

Укроп — 1 рубль за 100 граммов

Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов

Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов

Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.

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