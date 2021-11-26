Подорожал картофель. Среди закаток, которые предлагают местные жители, можно найти консервированный борщ или рассольник. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 12 часов четверга, 25 ноября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
- Картофель — 1,55 рубля за 1 килограмм
- Брокколи — 5 рублей
- Помидоры — 1,8−3 рубля за 1 килограмм
- Огурцы большие — 4,5 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
- Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
- Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм
- Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.
Фрукты
- Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
- Апельсин — 4−5 рублей за 1 килограмм
- Грейпфрут — 3,8 рубля за 1 килограмм
- Мандарины — 5 рублей за 1 килограмм
- Персик — 6 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние — 2 рубля за 1 килограмм (антоновка)
- Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм
- Виноград — 3,8 рубля за 1 килограмм
- Лимоны — 4,8 рубля за 1 килограмм
- Киви — 6 рублей за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Гранат — 6 рублей за 1 килограмм
- Финики — 5 рублей за 1 килограмм
- Хурма — 5 рублей за 1 килограмм.
Ягоды
- Шиповник сушёный — 5 рублей за 5 литров
- Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов.
Приправы
- Укроп — 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
- Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.
Разное
- Сельдь в банке — 5 рублей за 700 граммов
- Скумбрия в банке — 7 рублей за 1 килограмм
- Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
- Капуста квашеная — 4 рубля за 1 килограмм
- Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови — 7 рублей за 1 килограмм
- Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
- Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра
- Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
- Яйцо домашнее — 4,5 рубля за 1 десяток
- Орех грецкий (узбекский) — 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за 200-граммовый стакан
- Заштырин — 2 рубля за вязанку.