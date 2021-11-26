Подорожал картофель. Среди закаток, которые предлагают местные жители, можно найти консервированный борщ или рассольник. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 12 часов четверга, 25 ноября.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
  • Картофель — 1,55 рубля за 1 килограмм
  • Брокколи — 5 рублей
  • Помидоры — 1,8−3 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы большие — 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
  • Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
  • Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм
  • Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.

Фрукты

  • Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Апельсин — 4−5 рублей за 1 килограмм
  • Грейпфрут — 3,8 рубля за 1 килограмм
  • Мандарины — 5 рублей за 1 килограмм
  • Персик — 6 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки домашние — 2 рубля за 1 килограмм (антоновка)
  • Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм
  • Виноград — 3,8 рубля за 1 килограмм
  • Лимоны — 4,8 рубля за 1 килограмм
  • Киви — 6 рублей за 1 килограмм
  • Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
  • Гранат — 6 рублей за 1 килограмм
  • Финики — 5 рублей за 1 килограмм
  • Хурма — 5 рублей за 1 килограмм.

Ягоды

  • Шиповник сушёный — 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов.

Приправы

  • Укроп — 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.

Разное

  • Сельдь в банке — 5 рублей за 700 граммов
  • Скумбрия в банке — 7 рублей за 1 килограмм
  • Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
  • Капуста квашеная — 4 рубля за 1 килограмм
  • Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови — 7 рублей за 1 килограмм
  • Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
  • Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра
  • Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Яйцо домашнее — 4,5 рубля за 1 десяток
  • Орех грецкий (узбекский) — 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за 200-граммовый стакан
  • Заштырин — 2 рубля за вязанку.