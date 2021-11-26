Житель Слуцка нашёл необычный фонарь в городе. Фотофакт

Алексей Скрынников
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Необычный зелёный фонарь я обнаружил на стоянке нового магазина в 12-м городке. Интересно, это фишка торгового объекта? Раньше таких в Слуцке не встречал.

Житель Слуцка нашёл необычный фонарь в городе. Фотофакт
Фото: Алексей Скрынников