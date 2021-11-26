Мигранты устроили митинги против «просрочки» и за пропуск в ЕС, а СК проводит проверку из-за «измученных беженцев». О кризисе на границе утром 26 ноября

Идёт к концу 3-я неделя, как мигранты с Ближнего Востока живут на границе Беларуси и Польши. Что там происходило раньше, читайте здесь. Утром в пятницу, 26 ноября, стало известно, что ещё больше мигрантов вылетели на родину, в самом приграничном лагере случились митинги, а возле границы обнаружили мужчин со сломанными ногами.

Два митинга за день. Что происходило у мигрантов

В четверг в мигрантском «городке» случился митинг. Иностранцы вышли с плакатами на английском языке и громко кричали: они возмущались, что им раздали просроченные и некачественные продукты. Кто-то показывал банку тушёнки с плесенью.

Реклама

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал, что мигранты просто перепутали даты на упаковках. А плесень в банке — потому что её неправильно хранили. Караник заявил, что теперь в лагере будут тщательно контролировать хранение продуктов.

В этот же день мигранты возле ТЛЦ устроили ещё один митинг. Они стояли с плакатами и требовали от властей ЕС открыть гуманитарный коридор в Германию. Иностранцы выкрикивали лозунги в сторону польских силовиков.

В полевой бане в этот раз был мужской день.

Консул Ирака в четверг рассказал, что более тысячи граждан этой страны зарегистрированы у него как желающие выехать из Беларуси на родину. В ночь с четверга на пятницу мигранты вылетели из Минска двумя рейсами. Первый самолёт, рассчитанный на 180 пассажиров, вылетел из РБ в 22.15. Второй — в 2.45, он вмещает 420 пассажиров.

Что обсуждали во властных кругах

Следственный комитет начал проверку по тому факту, что вечером 21 ноября на пограничной заставе «Песчатка» Каменецкого района обнаружили группу «обессиленных и измученных беженцев». У двух мужчин, по данным следствия, были сломаны ноги. В СК сообщили, что, по словам самих мигрантов, их избили польские пограничники.

Александр Лукашенко в четверг заявил, что Евросоюзу следует оплачивать вывоз мигрантов авиарейсами на родину. Также он считает, что США, используя миграционный кризис на границе Беларуси, хотят развязать войну и доминировать. «Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев», — сказал Лукашенко.

Анджей Дуда в этот же день выразил опасения, что со стороны Беларуси кто-нибудь откроет огонь. Ещё он сказал, что белорусские силовики «без сомнения» передают мигрантам опасные спецсредства.

Однако, по словам Дуды, власти Польши сейчас не видят на польско-белорусской границе непосредственной военной угрозы и оснований задействовать четвёртую статью договора НАТО.

Ещё один бунт, но не в Беларуси

Группа мигрантов, которые содержатся на западе Польши в охраняемом центре для нелегалов, устроила бунт. По информации польской погранохраны, около ста агрессивно настроенных человек вышли из здания и начали требовать их освободить. Они скандировали, что хотят попасть в Германию. Иностранцы пытались сломать забор. Позже польская полиция сообщила, что «ситуация стабилизирована».