Мандарины, шампанское и красная икра. Сколько стоят главные атрибуты новогоднего стола в магазинах Слуцка за месяц до праздника

Мандарины, шампанское и красная икра. Без них не обходится практически ни один новогодний стол. «Кур'ер» посмотрел, сколько стоят эти продукты и алкогольный напиток за 36 дней до Нового года.



Для обзора взяли магазины, которые расположены в центре города. Цены приведены на четверг, 25 ноября.

Мандарины

Выбор мандаринов скудный. Внешне они выглядят так, что вряд ли украсят праздничный стол. Но, возможно, они вкусные. 1 кг стоит от 2,7 до 3,29 рубля. А на рынке за этот фрукт просят 5 рублей за кг.

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Красная икра

Лососевая икра продаётся разной расфасовки и с большой разбежкой цен. Самой дорогой оказалась икра за 287,18 рубля за 1 кг (31,59 рубля за стеклянную баночку). Самой дешёвой — 136,74 рубля за 1 кг, но по акции (12,99 рубля за баночку).

Шампанское

Бутылка полусладкого шампанского (одного производителя) стоит в разных магазинах от 6,19 до 7,95 рубля.

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