В городе и районе насчитывается 2872 действующих индивидуальных предпринимателя. Об этом «Кур'еру» сообщили в инспекции МНС по Слуцкому району (данные на 1 ноября 2021 года).

Какая часть случчан трудоспособного возраста — ИП

Всего в Слуцком районе постоянно проживает 90 305 человек (по данным на 2019 год). В 2018 году 55,4% населения было в трудоспособном возрасте.

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«Кур'ер» подсчитал, что, таким образом, на Случчине живут приблизительно 49 668 человек трудоспособного возраста. Получается, что примерно каждый 17-й (или 5,8%) из них — ИП.

Редакция обращает внимание, что эти цифры не точные, так как данные приведены за разные периоды, и на сегодняшний день они могут быть немного другими.

Какие у малого бизнеса проблемы

По мнению Анатолия Самусевича, члена Совета Белорусского союза предпринимателей, у ИП нашего региона множество проблем: это и всякого рода проверки, и излишняя «бумажная» работа, и неравные конкурентные условия, и неплатежи за поставленный товар и услуги… Уже сегодня ИП-торговцы проигрывают крупным торговым сетям.