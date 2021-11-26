Эхо недели: первый снег в Слуцке, жизнь мигрантов на границе и цены на искусственные ёлки

На этой неделе в Слуцке выпал первый снег. Также он выпал на белорусско-польской границе, где продолжают жить мигранты с Ближнего Востока… Читатели обсуждали, какой была вакцинация в СССР по сравнению с нынешней. Тем временем в больнице закрыли шестое «ковидное» отделение. А ещё «Кур'ер» посмотрел цены на искусственные ёлки.

В городе и районе

Во вторник, 23 ноября, в Слуцке выпал первый снег. А с ним прилетели снегири. Некоторые водители оказались не готовы к зиме, и за сутки случилось в 2 раза больше ДТП, чем обычно. Что рассказали районные службы о последствиях снегопада, читайте по этой ссылке.

Алексей Стружинский , заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по медицинской части, рассказал «Кур'еру», что в больнице работает пять «ковидных» отделений. Шестое недавно закрыли.

, заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по медицинской части, «Кур'еру», что в больнице работает пять «ковидных» отделений. Шестое недавно закрыли. Рядом с мостом возле 1-й гимназии выкопали яму. Случчанка Елена написала, что эта яма «в рост человека» и теперь там страшно ходить.

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Ключи от квартир в новом доме на Магистральной уже получили 39 человек. По состоянию на 1 ноября 2021 года в очереди на получение социального жилья стоял 401 случчанин .

39 человек. По состоянию на 1 ноября 2021 года в очереди на получение социального жилья . Слуцкому зональному центру гигиены и эпидемиологии выделили новую машину.

новую машину. Стало известно , что рождественская ярмарка в Слуцке пройдёт 18 декабря.

, что рождественская ярмарка в Слуцке пройдёт 18 декабря. Житель Слуцка обнаружил в 12-м городке зелёный фонарь.

А средняя зарплата за октябрь на Случчине составила 1232,6 рубля. Это на 47,5 рубля больше, чем в сентябре. Соседние районы тоже оказались в плюсе.

Люди

Случчанка Полина Бугрина — ремесленник, она делает букеты из атласной ленты. Полина рассказала «Кур'еру», как обучалась этому мастерству и сколько лент уходит на один букет. Пятерых отслуживших солдат-срочников 1-го радиотехнического центра под Слуцком торжественно проводили «на гражданку» в понедельник. Трое из парней рассказали «Кур'еру», как служили и что планируют делать дома.

Политика

Каждый день «Кур'ер» делал дайджест новостей про мигрантов на белорусско-польской границе. Все материалы вы можете найти по этой ссылке.

Telegram-канал и социальные сети издания «Наша Ніва», по неофициальной информации, 23 ноября были признаны на территории Беларуси экстремистскими материалами. Однако, в списке Мининформа они не появились даже в пятницу.

Почитать и посмотреть

«Кур'ер» сделал обзор советских машин на ходу, которые продаются в Слуцке. Там есть и «Копейка», и «Буханка», и «Луноход». Во вторник, 23 ноября, жительница Слуцка поделилась на сайте «Кур'ера» мнением о том, что в советское время люди относились к прививкам не так, как сейчас. Они помнили о страшных эпидемиях, побеждённых с помощью вакцинации, и прививались беспрекословно. В комментариях на наших страницах в соцсетях читатели тоже высказались на эту тему.

Ещё «Кур'ер» решил сориентировать читателей по ценам на искусственные новогодние ёлки. Вот сколько стоят праздничные деревья в двух крупных магазинах Слуцка и в интернет-магазине.