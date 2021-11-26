Сапожников в Слуцке стало меньше. Где и почём можно отремонтировать обувь

Александр Шелехов
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Сапожников в Слуцке стало меньше. Где и почём можно отремонтировать обувь
В одной из мастерских работает индивидуальный предприниматель Игорь. Он говорит, что клиенты есть, тем более что самый сырой сезон уже наступил. Фото: Александр Шелехов

Накануне Международного дня сапожника, который отмечается 26 ноября, «Кур'ер» побывал в трёх точках нашего города, где ремонтируют обувь, поговорил с мастерами и узнал цены на их услуги.

Судя по разговорам с ними, в городе осталось не меньше 10 пунктов, где можно починить обувь. Правда, ещё не так давно их было около 16.

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Расценки в мастерских отличаются незначительно и зависят от вида обуви:

  • Зашивка машинная — 1,5−3 рубля
  • Заплата: под подошву — 7−12 рубля, на верх — 6−8 рубля
  • Набойки мужские резиновые — 8−11 рублей
  • Набойки женские: резиновые — 7−10 рублей, полиуретан — 8−12 рублей, металлические — 7−8 рублей
  • Замена каблуков: мужские — 15−16 рублей, женские — 25 рублей
  • Супинаторы (пара) — 16−20 рублей
  • Переклейка подошвы — 6−10 рублей
  • Прошивка подошвы — 12−13 рублей
  • Прошивка боковая — 8 рублей
  • Профилактика подошвы — 14−17 рублей
  • Замена застёжки молнии — 7−18 рублей
  • Замена бегунка — 3−4 рубля
  • Замена носиков: полиуретан — 7−8 рублей, резина — 6 рублей
  • Профилактика (подмётка): мужские — 10−11 рублей, женские — 9−10 рублей
  • Замена стелек: мужские — 7−9 рублей, женские — 6−8 рублей
  • Замена мягких задников — 16−18 рублей
  • Укрепление каблука — 6 рублей (12 рублей пара)
  • Замена подошв — 38 рублей
  • Заузить сапоги — 18−20 рублей
  • Укоротить сапоги — 18−20 рублей
  • Поменять липучки — 6 рублей.