Сапожников в Слуцке стало меньше. Где и почём можно отремонтировать обувь

Накануне Международного дня сапожника, который отмечается 26 ноября, «Кур'ер» побывал в трёх точках нашего города, где ремонтируют обувь, поговорил с мастерами и узнал цены на их услуги.
Судя по разговорам с ними, в городе осталось не меньше 10 пунктов, где можно починить обувь. Правда, ещё не так давно их было около 16.
Расценки в мастерских отличаются незначительно и зависят от вида обуви:
- Зашивка машинная — 1,5−3 рубля
- Заплата: под подошву — 7−12 рубля, на верх — 6−8 рубля
- Набойки мужские резиновые — 8−11 рублей
- Набойки женские: резиновые — 7−10 рублей, полиуретан — 8−12 рублей, металлические — 7−8 рублей
- Замена каблуков: мужские — 15−16 рублей, женские — 25 рублей
- Супинаторы (пара) — 16−20 рублей
- Переклейка подошвы — 6−10 рублей
- Прошивка подошвы — 12−13 рублей
- Прошивка боковая — 8 рублей
- Профилактика подошвы — 14−17 рублей
- Замена застёжки молнии — 7−18 рублей
- Замена бегунка — 3−4 рубля
- Замена носиков: полиуретан — 7−8 рублей, резина — 6 рублей
- Профилактика (подмётка): мужские — 10−11 рублей, женские — 9−10 рублей
- Замена стелек: мужские — 7−9 рублей, женские — 6−8 рублей
- Замена мягких задников — 16−18 рублей
- Укрепление каблука — 6 рублей (12 рублей пара)
- Замена подошв — 38 рублей
- Заузить сапоги — 18−20 рублей
- Укоротить сапоги — 18−20 рублей
- Поменять липучки — 6 рублей.