Сапожников в Слуцке стало меньше. Где и почём можно отремонтировать обувь

Накануне Международного дня сапожника, который отмечается 26 ноября, «Кур'ер» побывал в трёх точках нашего города, где ремонтируют обувь, поговорил с мастерами и узнал цены на их услуги.

Судя по разговорам с ними, в городе осталось не меньше 10 пунктов, где можно починить обувь. Правда, ещё не так давно их было около 16.

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Расценки в мастерских отличаются незначительно и зависят от вида обуви: