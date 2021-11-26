Британцу впервые в истории пересадили напечатанный на 3D-принтере глаз

Стив Верз — 47-летний мужчина из Лондона, стал первым в истории человеком, которому успешно провели операцию по установке напечатанного на 3D-принтере глаза. Он не вернёт зрение — это протез. Но он реалистичнее традиционных аналогов и изготавливается в два-три раза быстрее, пишет CNN.

Верз пользуется глазными протезами с 20 лет. «Когда я выхожу из дома, я часто бросаю взгляд на зеркало. Раньше мне не нравилось то, что я видел. Но этот новый глаз выглядит фантастически, и с развитием технологии 3D-печати он будет выглядеть только лучше и лучше», — сказал Стив.

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Обычный протез делается шесть недель, 3D-глаз — две-три. Кроме того, процедура его установки менее инвазивная. Раньше для создания протеза нужно было делать слепок глазницы, а теперь её просто сканируют для получения детального изображения.