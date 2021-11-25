Сколько немецкие предприниматели заработают на Рождестве. И что покупают больше всего, а что не в тренде

Немцы уже определились, что они купят в качестве подарков, но есть особо популярные товары и направления. Бизнес надеется на восстановление рождественского бума.



Немецкий бизнес пытается выжить в условиях уже второго года пандемии коронавируса. Ожидания у продавцов радужные, но вот реальность может несколько отличаться от прогнозов. Пока, по планам коммерсантов, рождественские праздники немцы планируют отметить с размахом и множеством подарков.

В этом году бизнес и Рождество для коммерсантов равны слову «выручка». По прогнозам экспертов, в этом году выручка от «рождественского бизнеса» составит почти 112 миллиардов евро.

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Это будет на 2% больше, чем в предыдущем, 2020 году. И даже примерно на 8,7% больше, чем в 2019 году, то есть перед началом пандемии.

Но текущая ситуация, а также ожидания на этот и следующий месяц сильно отличаются для разных направлений бизнеса.

Что покупают больше всего?

Одежду и модные вещи в этом году, скорее всего, раскупать будут более охотно, чем год тому назад. Продавцы игрушек и ювелирных изделий также с оптимизмом смотрят на ближайшие продажи.

45% опрошенных компаний заявили, что ожидают более высоких или даже значительно более высоких продаж. Только 22% ожидают худшего или значительно худшего бизнеса. Однако ни в одном секторе розничной торговли нет ожидания того, что рождественский бизнес вернётся к уровню 2019 года.

Что не в тренде?

Скептически к росту продаж относятся бизнесмены, занимающиеся продажами мебели и электроники. Отсутствие необходимого количества чипов затормозит развитие и восстановление бизнеса электронной продукции. В зависимости от производителя проблема может быть решена снова в начале следующего года, но с некоторыми продуктами это может занять ещё больше времени.

Однако в целом предприниматели оптимистичны в отношении предстоящего рождественского бизнеса и считают, что продажи превзойдут показатели предыдущего года.

Онлайн-продажи в этом и следующем месяце составят 23,1 миллиарда евро. Это более 1⁄5 прогнозируемого общего объёма продаж. Многие розничные торговцы использовали крупные торговые платформы, такие как Amazon, для выхода в интернет.

Что подарят на Рождество в 2021 году?

Во время опроса бизнес­менов, зани­маю­щихся розничной торговлей, эксперты спросили о том, какие подарки они бы предпочли в этом году. 32% опрошенных покупают подарочные сертификаты, 29% — книги и 27% — игрушки.

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