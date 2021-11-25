Житель Витебской области заминировал машину и едва не взорвал жену и дочь

20 мая этого года 45-летний житель Лепельского района изготовил взрывное устройство и подключил его к штатной электросети автомобиля, на котором ездила его жена и 14-летняя дочь. Об этом сообщили в УСК Витебской области.

Устройство должно было сработать при включении правого поворота, но план мужчины не удался, и 24 мая его обнаружили слесари при ремонте автомобиля.

Реклама

Мужчина соединил провода таким образом, что при включении правого поворота в автомобиле цепь должна была замкнуться и привести в действие самодельное взрывное устройство. Однако оказалось, что обвиняемый ошибочно подключил самодельное взрывное устройство к проводу, который не участвовал в электрической цепи самого автомобиля.

Мужчина пояснил, что решился на такой поступок для того, чтобы его жена вернулась и не разводилась с ним. Убивать ни её, ни свою дочь он не хотел, а планировал лишь испугать супругу взрывом. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте и следственный эксперимент, в ходе которого он соорудил муляж самодельного взрывного устройства. При осмотре мобильного телефона были установлены неоднократные угрозы и оскорбления в адрес жены.

Взрывотехнической экспертизой установлено, что изъятый объект является самодельным взрывным устройством типа «объектная мина» с мощностью взрыва в тротиловом эквиваленте около 150 граммов тротила.

Устройство на 100 процентов сработало бы при правильном его подключении к электрической проводке автомобиля. В результате взрыва человек, находящийся в автомобиле, получил бы телесные повреждения, в том числе и несовместимые с жизнью.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, во время совершения инкриминируемых преступлений обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования 45-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 295 (незаконные приобретение, изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 295 (незаконные изготовление, хранение и ношение взрывного устройства, совершенные повторно) и ч.1 ст. 14 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц, заведомо малолетнего, совершённое общеопасным способом, совершённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.