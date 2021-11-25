Новый год в новых квартирах. Случчане получили ключи от квартир в социальном доме на Магистральной

Ключи от квартир в новом доме по улице Магистральной уже получили 39 человек. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Также 17 семей, воспитывающих детей-инвалидов, и 4 многодетные семьи. Всего по состоянию на 1 ноября на получение социального жилья включён 401 житель Слуцкого района, пишет «Слуцкі край».

Напомним, что изначально планировалось сдать дом в ноябре прошлого года. В апреле 2021-го в редакцию «Кур'ера» даже обратилась случчанка, многодетная мать, с просьбой узнать, почему на 5 месяцев задерживается заселение нового социального дома.

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Татьяна Бируля: «2021 год стал для нашей семьи особенным. В августе появились наши малыши — двойняшки Матвей и Максим. Теперь вот и новая квартира. Государство очень помогает: и квартирой обеспечены, детского пособия хватает для полного обеспечения малышей. Конечно, для четверых человек одной комнаты мало, поэтому планируем в будущем расширяться». Татьяна Криваль: «Очень счастлива, что получила такую прекрасную квартиру».

У Татьяны четверо детей. Старший сын уже совершеннолетний. Средний сын Паша учится в школе. Подрастают дочки Маша и Даша. Раньше они проживали в агрогородке Летковщина и стояли в очереди на получение социального жилья.