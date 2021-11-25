«Яма в рост человека. Страшно». Жительница Слуцка обратила внимание на ремонт моста около гимназии № 1

Посмотрите на мостик возле 1-й гимназии. Сегодня (среда, 24 ноября. — Прим.ред.) мало того, что было очень скользко, так ещё яма в рост человека. Раскопали несколько дней назад с одной и с другой стороны.

Уже видно, что кто-то интересовался этой ямой — есть следы на снегу. Страшно. Этот мост и так ровесник моей бабушки, а тут его ещё подкапывают в учебный год.

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